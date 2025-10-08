ガザ停戦交渉の新たな詳細：ハマス、トランプ案の2条項に反対

ABNA通信の報道によると、シオニスト政権のテレビ局チャンネル14は、米国大統領ドナルド・トランプ氏によるガザ停戦計画実施のためにカイロで議論されている交渉の詳細に言及し、ハマスはこれまでに武装解除の条項を拒否し、シオニスト政権のガザ地区からの完全撤退を要求していると報じました。ハマスは提案のすべての条項について合意することを主張しており、これらのすべてが満たされた後に捕虜の解放が行われるとしています。

このシオニスト系メディアによると、ハマス代表団はまた、軍事作戦の完全な停止の保証を要求しており、ガザ地区への爆撃の継続は合意達成への障害を生み出すと強調しています。

一方、シオニスト政権のテレビ局チャンネル12も、シャルム・エル・シェイクでの交渉は、トランプ氏の特使であるジャレッド・クシュナー氏とウィトコフ氏、カタール首相、トルコの情報機関のトップが出席し、今日も最終ラウンドで続けられると報じました。