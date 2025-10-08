ABNA通信がシャハブ通信を引用して報じたところによると、ヘブライ語紙ハアレツは、シオニスト政権が、特定の目的もなく行われたガザでの2年間の戦争の後、孤立に沈み、死に瀕していると述べました。

同紙は、パレスチナ人民とアル・アクサ・モスクに対するシオニスト政権の度重なる侵略が公衆の怒りを引き起こし、「アル・アクサの洪水」作戦につながったことに言及することなく、2023年10月7日のハマスによる攻撃がシオニスト政権の歴史上最大の安全保障上の突破口であったと主張しました。同時に、テルアビブは世界最悪の人道的大惨事の一つとしてパレスチナ人の大量虐殺を続けています。

同紙によると、ネタニヤフはこの大惨事の主な責任者でありながら、責任を取らず、謝罪もしていません。

この報道によれば、ガザでの2年間の戦争の後、目的も成果もなく、イスラエル人捕虜はまだガザに留まっており、シオニスト政権は外交的、経済的、道徳的孤立に沈んでいます。

ハアレツは、シオニストは海外旅行を恐れており、内閣の機関と社会構造は崩壊の進行した段階にあると付け加えました。

同報道は、イスラエルの運命がドナルド・トランプ米大統領の動向に左右されていると指摘し、イスラエルは死につつある国であり、現内閣は腐敗と崩壊の象徴となっていると表明しました。