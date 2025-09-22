アラーグチ氏：スナップバックが実行されればIAEAとの合意は失効する

ABNA通信社によると、国連総会第80回会合に出席するためニューヨークに到着したセイエド・アッバース・アラーグチ外務大臣は次のように述べました。「私たちは毎年、国連総会に出席し、この国際的な場で私たちの立場を表明し、イラン国民の権利を守るために利用してきました。今年の国連総会には二つの特徴があります。一つは国連設立80周年であること、そしてより重要なのは、シオニスト政権と米国によるわが国への攻撃と侵略の後、私たちが総会に出席するということです。したがって、今年の重要性は、12日間の防衛で証明されたように、権威と抵抗の立場からイラン国民の正当な立場を表明することです。同時に、イランの核計画が平和的であり、イスラム共和国イランが根本的に平和を愛する国であること、しかし12日間の戦争で証明されたように、戦争時には自らを力強く守ることも強調します。」

外務大臣は次のように述べました。「本日、私は多くの二国間会談や会議を行います。その一つがダボスでの会合への出席です。また、イランの核計画の最新状況、イランとIAEAの協力協定、そして安全保障理事会で進行中のスナップバックの件について、グロッシ氏との会談も予定しています。」

彼は続けて強調しました。「IAEAとの合意後の記者会見で、もしスナップバックが最終的に実行されれば、IAEAとの合意も効力を失うだろうと強調しました。IAEAとの協力協定は侵略後の状況で締結されたものであり、もしスナップバックが実行されれば、私たちは新たな状況に直面することになります。もし欧州3か国による安全保障理事会での破壊的な措置が最終的に実行されれば、イランは反応するでしょうし、私たちは再びIAEAとの間で新たな状況を迎えることになります。本日、これらの詳細について議論します。」

アラーグチ氏は付け加えました。「私はほとんどの欧州の外務大臣と会談します。これは、相手側が協力の道を選ぶか、それとも対立の道を選ぶかを決断しなければならない局面です。」

彼は強調しました。「彼らは様々な時期にイスラム共和国イランを試してきましたが、私たちが圧力や脅威の言葉には応じず、尊敬と尊厳の言葉にのみ応じることを知っています。そして、もし解決策があるならば、それは外交的な解決策に他なりません。この数日間の協議で、その地点に到達できることを願っています。そうでなければ、イスラム共和国イランは必要な措置を取るでしょう。」

我が国の外務大臣セイエド・アッバース・アラーグチは、欧州側との会談提案に言及し、「スナップバックに関連する進展について、最後の協議を行うのに良い機会だと思います。私たちが何度も述べてきたように、イスラム共和国イランの選択は常に外交的であり、平和的な解決策に基づいています。」と述べました。

アラーグチ氏は、現在の状況は米国がJCPOAから離脱した結果だとし、次のように付け加えました。「イランは外交を追求していることを証明しており、イラン国民の利益が確保され、私たちの安全保障上の懸念が考慮され、これらを考慮して外交的な合意に達するという条件のもとで、私たちは依然として外交的な解決策に達する準備ができています。」

彼は次のように述べました。「私はここに、おそらく解決策が選ばれるように、残された外交協議の機会を利用するためにいます。そうでなければ、イラン国民の道は明らかであり、私たちは自分たちの道を歩み続けます。しかし、私たちは、この地域、核不拡散体制、そして国際法の利益が外交的な解決策を見つけることを必要としていると信じており、私たちはそれに向けて完全に準備ができています。」