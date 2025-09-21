3か国による独立したパレスチナ国家承認への反応

アルジャジーラからのアブナ通信社の報道によると、カナダ、イギリス、オーストラリアの3か国が独立したパレスチナ国家を承認するという決定は、さまざまな反応を引き起こしました。

イスラム抵抗運動（ハマス）

イスラム抵抗運動（ハマス）は、イギリス、カナダ、オーストラリアによるパレスチナ国家承認、および他のいくつかの国がパレスチナ国家を承認する意向を表明したことに対し、声明を発表しました。「パレスチナ国家の承認は、パレスチナ人民の自らの土地と聖地における権利、そしてエルサレムを首都とする独立国家の樹立、さらには自由と帰還のために犠牲を払うこの人々の権利を確立する上で重要な一歩である。」

ハマスは、次のように述べました。「この重要な一歩は、ガザ地区のパレスチナ人民に対する野蛮でジェノサイド的な戦争を直ちに停止し、ヨルダン川西岸とエルサレムの併合およびユダヤ化プロジェクトに対抗するための実践的な行動を伴うべきである。」

声明には、「我々は国際社会、国連、およびその関連機関に対し、占領政権を孤立させ、あらゆる協力と協調を停止し、この政権に対する制裁を強化し、その当局者を戦争犯罪人として逮捕・国際法廷に引き渡し、人道に対する罪を犯したこれらの人々を処罰するための行動を促す」と記されています。

ハマスの声明は、「ファシストの占領政権は、ジェノサイド、民族浄化、強制移住を含む公然たる政策に基づいて、国際法、文書、人道的慣習に違反し続け、パレスチナ人民に対して最も野蛮な侵略を行っている。これは、この政権を抑制するための明確かつ効果的な立場を取ることを必要とする」と強調しました。

ハマスは、「パレスチナ人民の抵抗と現代史において最も野蛮な占領に対するその闘いは、国際法によって保障された自然な権利であり、世界の国々は、この犯罪的な占領に直面してパレスチナ人民を支援し、この人々が自決権と、エルサレムを首都とする独立したパレスチナ国家を樹立する権利を達成できるようにすべきである」と述べました。

マフムード・アッバス氏：「パレスチナ国家承認は和平に向けた不可欠な一歩」

パレスチナ自治政府議長のマフムード・アッバス氏は、次のように述べました。「私たちは、イギリス首相による主権を持つ独立したパレスチナ国家を承認するという決定を歓迎します。私たちは、パレスチナ国家の承認が、合法的な国際決議に基づく公正かつ恒久的な和平に向けた重要かつ不可欠な一歩であることを強調します。」

パレスチナ自治政府副議長のフセイン・アル・シェイク氏も、イギリス、カナダ、オーストラリアによるパレスチナ国家承認に対し、「これは、パレスチナ人が直面している苦しみと抑圧に対抗する正義のための国際的な勝利である。世界は、人類、正義、平和、そして民族の自決権のために勝利した」と述べました。

彼は付け加えました。「パレスチナ国家を承認してくれたイギリス、カナダ、オーストラリアに感謝します。これは、パレスチナ人民の生活と彼らの正当な権利にとって歴史的な日です。」

ヨルダンが歓迎

ヨルダン外務省は声明を発表し、「イギリス、カナダ、オーストラリアによるパレスチナ国家承認は、占領を終わらせ、二国家解決策に基づいてパレスチナ国家を樹立するというパレスチナ人民の奪えない権利を実現する必要性に対する、高まりつつある国際的な意志と一致する誇り高い立場である」と述べました。

ヨルダン外務省の声明には、「私たちは、この行動が、合法的な国際決議とアラブ和平イニシアティブに基づいて、1967年国境と東エルサレムを首都とするパレスチナ国家を二国家解決策に基づいて承認するための国際的な努力に対する明確な支援の確認であると考える」と記されています。

声明は、「私たちは、パレスチナ人民の自由、占領の終結、独立したパレスチナ国家の樹立、彼らの人々に対する犯罪の停止、そしてこれらの犯罪の加害者の処罰という権利を支援するために、兄弟や国際的なパートナーと協力するという我々の不変の立場を改めて強調する」と強調しました。

オマーン：「パレスチナ国家承認は地域の平和を強化する」

オマーン外務省は、イギリス、カナダ、オーストラリアによるパレスチナ国家承認に対し、声明で次のように強調しました。「私たちは、イギリス、カナダ、オーストラリアによるパレスチナ国家承認を歓迎し、これを二国家解決策を実現し、地域の安全と平和を強化するための努力の枠組みにおける非常に重要な進展と見なす。」

マクロン氏：「明日、パレスチナ国家を承認する」

フランスのエマニュエル・マクロン大統領は、CBSネットワークとのインタビューで、「我々は地域におけるすべての人々の平和と安全を望んでいるので、私は明日、パレスチナ国家を承認する」と述べました。

レバノン首相：「地域に平和を実現する唯一の方法はパレスチナ国家の樹立だ」

レバノンのナワフ・サラム首相は、「イギリス、カナダ、オーストラリアによるパレスチナ国家承認は歴史的な一歩であり、我々の地域における安定と恒久的な平和の確立は、アラブ和平イニシアティブに基づいたパレスチナ国家の樹立によってのみ可能である」と強調しました。

占領当局者の反応

シオニスト政権のベンヤミン・ネタニヤフ首相は、イギリス、カナダ、オーストラリアによるパレスチナ国家承認に対し、次のように主張しました。「パレスチナ国家は決して存在せず、イスラエルのこの行動に対する対応は、私がアメリカから戻った後に明らかになるだろう。」

彼はさらに、「10月7日の事件後にパレスチナ国家を承認した国の指導者たちに告げる。彼らはテロリズムに大きな報酬を与えたのだ」と主張しました。

一方、同政権の外相であるギデオン・サール氏は、「世界のほとんどの国はすでにパレスチナ国家を承認しており、特に10月7日の事件後に行うのは間違いだ」と主張しました。

彼はさらに、「イスラエルの未来はパリやロンドンで決まるのではなく、エルサレムで決まる。そして我々は、イスラエルとその安全、そしてその未来を脅かすすべての人々に答えるだろう。我々には、この戦いで我々とともにあるアメリカという非常に偉大な同盟国がいる」と主張しました。

シオニスト政権の国家安全保障大臣であるイタマル・ベン・グヴィル氏は、次のように主張しました。「イギリス、カナダ、オーストラリアによるパレスチナ国家承認は、殺人者への報酬であり、それに対する緊急の行動が取られるべきである。ヨルダン川西岸に対する主権の即時適用と、パレスチナ自治政府の完全な破壊が必要である。」

関連して、シオニスト政権の外務省も、「イギリスによるパレスチナ国家承認は、イギリスにおけるムスリム同胞団を奨励することを通じて、ハマスへの単なる報酬である」と主張しました。

一方、占領政権の文化大臣であるミッキー・ゾハール氏は、次のように主張しました。「カナダ、オーストラリア、イギリスによるパレスチナ国家承認は、反ユダヤ主義とイスラエルへの憎悪の匂いがする無意味な宣言であり、イスラエルはヨルダン川西岸に対する主権を行使すべきである。」

シオニスト政権の元陸軍参謀総長であるガディ・アイゼンコット氏も、「このような状況で、そして10月7日以降にパレスチナ国家の問題に気を取られるのは愚かであり、テロリズムに報酬を与えることだ」と述べました。

さらに、占領政権の財務大臣であるベツァレル・スモトリッチ氏は、ネタニヤフ首相に対し、「パレスチナ国家承認に対する唯一の答えは、ヨルダン川西岸に対する主権を宣言し、パレスチナ国家という愚かなアイデアを永久に議題から外すことだ」と述べました。

一方、占領政権の民主党党首であるヤイル・ゴラン氏も、「パレスチナ国家承認は、ネタニヤフ氏とスモトリッチ氏にとっての政治的失敗であり、イスラエルの安全保障にとって危険な行動である」と述べました。

また、元占領政権首相のナフタリ・ベネット氏は、スカイニュースとのインタビューで、イギリスによるパレスチナ国家承認の決定に対し、次のように主張しました。「私は、戦争が長引きすぎていると考えており、我々はもっと早くハマスを破壊すべきだった。」

彼は付け加えました。「イスラエルへの支援が非常に広範であることは疑いの余地がなく、誰もイギリスのこの立場を受け入れていない。なぜなら、彼らは『我々の条件に降伏するか、さもなくばパレスチナ国家を承認する』と主張しているからだ。」

占領政権の元戦争大臣であるベニー・ガンツ氏も、「パレスチナ国家承認はハマスとイランの軸を強化し、戦争を長引かせ、捕虜帰還の機会を減らすだろう」と主張しました。

占領政権のエネルギー大臣であるエリ・コーエン氏は、「パレスチナ国家承認は、10月7日の行動に対するハマスへの報酬である。ハマスとイランはそのような国家を支配し、ガザでのように、すべてのパレスチナ人に破壊をもたらすだろう」と主張しました。

彼は、「西側の指導者たちの偽善的な発言は何も変えることはないだろうし、私たちはイスラエルの安全保障を脅かすパレスチナ国家を決して受け入れないだろう」と述べました。

占領政権の野党指導者であるヤイル・ラピッド氏も、「イギリス、カナダ、オーストラリアによるパレスチナ国家承認は政治的な大惨事であり、間違った行動であり、テロリズムへの報酬である」と主張しました。