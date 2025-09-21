  1. Home
米国とサウジアラビアの外務大臣がガザ、シリア、スーダンについて協議

21 9月 2025 - 23:12
News ID: 1729625
Source: ABNA
米国務省は、同国の外務大臣とサウジアラビアの外務大臣がガザ、シリア、スーダンの情勢について協議したと発表しました。

アルジャジーラからのアブナ通信社の報道によると、米国務省は本日日曜日、同国の外務大臣とサウジアラビアのカウンターパートとの間で協議が行われたと声明で発表しました。

米国務省はこの件に関して、「マルコ・ルビオはサウジアラビアのカウンターパートとの会談で、湾岸協力会議加盟国の安全保障に対する米国のコミットメントを表明した」と報じました。

米国務省が発表した声明には、「ルビオはサウジアラビアのカウンターパートと、ガザ、シリア、スーダンの情勢について話し合った」と記されています。

