アル・マシーラからのアブナ通信社の報道によると、イエメンのアンサール・アッラーの指導者であるアブドゥル・マリク・アル・フティ氏は、9月21日革命記念日の演説で次のように述べました。「我々は、歴史的かつ偉大な勝利に対して神に感謝します。神は9月21日に我々の国民に恩寵を与えられました。この祝賀を、すべての愛するイエメン国民、特にこの勝利に大きな役割を果たした先駆者たちに祝福を申し上げます。これは、神が我々の国民に与えられた勝利です。」

彼はさらに、「9月21日革命は、神がこの人々の手によって実現させた偉大な成果でした。この革命には、偉大で傑出した特徴がありました。9月21日革命は、偽りのメディア宣伝を必要とせず、昼間のように明白な事実にに基づいています。」と付け加えました。

彼は強調しました。「この革命の際立った特徴は、その真正さと、いかなる外部依存からも解放されていることです。9月21日革命は、イエメン国民の純粋な意志から生まれた、イエメン国民のための真の革命であり、そこに外部の役割はありませんでした。」

イエメンのアンサール・アッラーの指導者は述べました。「イエメンへの資金援助はイエメン国民からであり、援助は人々が活動していた拠点に送られました。我々の国民の神への信頼と信仰、そして彼らの努力、自己犠牲、献身、決意、そして彼らが行っていることの重要性についての意識は、神がそれを実らせ、偉大な歴史的勝利を達成するという素晴らしい結果をもたらした、明白な点でした。」

彼は次のように述べました。「9月21日革命は、我々の愛する国民と国を外国の保護のくびきから解放した、解放的な革命です。サヌアにいたアメリカ大使は、どの当局者よりも高い地位にあり、決定や命令は彼から下されていました。アメリカは、自国の利益を実現するためにイエメンのすべての国内問題に干渉し、国民は被害を被っていました。」

イエメンのアンサール・アッラーの指導者は強調しました。「主権と独立は失われ、支配者たちは外国に依存していました。これらの支配者たちは、アメリカがすべての問題に干渉する道を開いていました。我々の愛する国民は、この偉大で解放的な成果を達成し、アメリカを筆頭とする外国勢力を打ち破りました。この革命の第一の特徴は、いかなる外部の影響からも純粋であったことです。9月21日には、首都サヌアで偉大な歴史的成果が達成され、すべての人々に安全と安定がもたらされました。」

彼は付け加えました。「この革命は、あらゆる傾向を持つサヌアのすべての住民に安全と確信をもたらしました。アメリカ、イスラエル、そして地域の国の工作員は、宗派的、地域的、人種的な問題を引き起こすためにのみ動いています。アメリカとイスラエルの工作員と彼らのメディア攻撃のすべての活動は、宗教的、宗派的、人種的な名目で扇動を引き起こすことを目的としています。彼らは国のために動いているわけではありません。」

イエメンのアンサール・アッラーの指導者は強調しました。「アメリカとイスラエルの工作員は、我々の愛する国民の社会的構造を破壊するために全力を尽くしています。彼らはイエメン人の絆を断ち切ろうとしています。一部の湾岸諸国からの資金援助、アメリカの監視、そしてイスラエルの指揮のもと、彼らはイスラムの価値観に敵対する、敵意に満ちたアプローチを持っています。彼らはイエメン国民に対して恨みを抱いています。彼らは扇動と憎悪を呼びかけています。我々は、部族間の紛争を引き起こそうとするアメリカとイスラエルの工作員の動きを監視しています。」