イラヴァニ氏：アフガニスタンはテロの根絶において支援されるべきである

Abna通信社の報道によると、イラン・イスラム共和国の国連大使兼常駐代表は、国連安全保障理事会の「アフガニスタン情勢」に関する会議で、「アフガニスタンは、テロを根絶し、すべてのテロ組織を解体し、その領土が近隣諸国、地域、そしてそれ以上に対して使用されるのを防ぐための包括的な措置を講じる上で支援されるべきである」と述べた。

アミールサイード・イラヴァニ氏のスピーチの全文は以下の通りです。

議長、

イラン・イスラム共和国は、残念ながら多数の市民の命を奪った最近の壊滅的な地震を受けて、アフガニスタンの人々と当局に深い哀悼の意と連帯を表明します。これに関連して、イランは直ちに被災者を支援するための人道援助を送り、この災害の影響をアフガニスタンが克服できるよう、引き続き援助を提供する用意があります。

我々は、アフガニスタンの状況、国連の政治的・人道的活動を含む最新情報を提供する事務総長の最近の報告書（S/2025/554）に留意します。

この報告書に関して、以下の点を強調したいと思います。

第一に、イラン・イスラム共和国は、900キロメートル以上の国境を共有し、何十年にもわたって数百万人のアフガン難民を受け入れてきたアフガニスタンの隣国として、アフガニスタンにおける平和、安定、発展が、自国の国家安全保障とより広範な地域の安定に直接関係していると考えています。このため、イランは、二国間および地域的なイニシアチブを通じて、アフガニスタンの事実上の当局と引き続き積極的に関与しています。我々はまた、国連の監督下にあるドーハ・プロセスに建設的に参加し、その作業部会で積極的な役割を果たしてきました。

第二に、アフガニスタンの将来は、アフガン人自身の手によって形作られ、彼らに帰属するべきです。持続可能な解決策は、国の民族的および政治的多様性を反映し、その主権を尊重し、すべてのアフガン人、特に女性と少女の権利を保障する、包括的な政治プロセスを通じてのみ達成されます。外部から押し付けられるいかなる解決策も、持続可能でも受け入れられるものでもありません。

第三に、事実上の当局はアフガニスタンの現状における客観的な現実であり、国際社会は彼らと関わる以外に選択肢はありません。地域全体の安定を脅かし続けている現在の人道危機や経済危機に対処するためには、建設的かつ実用的な関与が不可欠です。この点において、我々は、人道援助が政治化されるべきではないことを強調します。制裁は、経済の安定や事実上の当局との関与を妨げるための政治的な圧力手段として使用されるべきではありません。海外で凍結されたアフガニスタンの資産は、国民に奉仕するために無条件に解放されるべきです。また、タリバンの特定の指定されたメンバーに対する渡航禁止の免除メカニズムは、安保理メンバーによる政治的な濫用や制限的な利用に供されるべきではありません。このメカニズムを完全に回復させることは不可欠であり、対話を強化し、アフガニスタン情勢に対する包括的かつ建設的なアプローチを推進するための重要な手段と見なされています。

第四に、イランは何十年もの間、数百万人のアフガン難民や移民を受け入れ、多くの場合、十分な国際的な支援がない中で、不均衡な負担を背負ってきました。この人道的責任は、私たちの社会にかなりのコストを課し、資源とインフラに深刻な負担をかけ、複雑な安全保障と国境を越えた課題を生み出しました。イスラエル政権のイランに対する侵略を受けて、この圧力はさらに強まっています。イランはもはやこの負担を単独で負い続けることはできず、したがって、不法なアフガン国民を本国に送還する以外に選択肢はありませんでした。注目すべきは、イランが帰還プロセス全体を通じて、安全で尊厳ある帰還の条件を確保するために、事実上の当局と積極的に関与してきたことです。

議長、

イランは、テロリズム、紛争、麻薬から解放された、独立し、統一され、平和なアフガニスタンの形成を強く支持します。我々は、安定し、自立したアフガニスタンへの揺るぎないコミットメントを再確認し、この目標を達成するために、地域および国際的なパートナーと引き続き緊密に協力していきます。アフガニスタンは、テロを根絶し、例外なくすべてのテロ組織を解体し、その領土が近隣諸国、地域、そしてそれ以上に対して使用されるのを防ぐための包括的な措置を講じる上で支援されるべきです。

最後に、議長、

国連アフガニスタン支援ミッション（UNAMA）は、この国の課題に対処する上で不可欠な役割を果たしており、我々はUNAMAの任務とその効果的な実施に対する支持を再確認します。