スペイン国王：ガザは耐えがたい人道危機に直面している

Abna通信社がアナドル通信社を引用して報じたところによると、スペインのフェリペ6世国王は、初のエジプト訪問中に同国に住むスペイン人と面会し、ガザの抑圧された人々に対するシオニスト政権の犯罪について、「この地域は悲劇的で緊迫した状況を経験しており、ガザは耐えがたい人道危機に直面している」と述べた。

スペイン国王は、パレスチナの抑圧された人々に対するシオニスト占領者の継続的な犯罪を非難することなく、次のように続けた。「約2年前に始まったこの紛争の最新の段階は、多くの人々の命が失われ、ガザの状況が耐えがたい危機に変わり、数十万人の罪のない市民の終わりのない苦しみ、そしてこの地域の完全な破壊といった、広範な結果をもたらしました。」

フェリペ6世はさらに、スペインとエジプトが、1990年代の「希望の時代」に描かれたような、永続的で勇敢な平和を達成するために緊密に協力していると付け加えた。

なお、スペイン紙『エル・パイス』は最近の報道で、「スペイン政府は、承認される予定の制裁パッケージの一環として、イスラエルへの武器輸出禁止を加速させることを検討している。マドリードの潜在的な制裁は、ガザで約6万4000人が殺害され、ヨルダン川西岸での入植地拡大が続いていることを受けて、イスラエルに圧力をかけるために課されるだろう」と述べた。

このメディアの報道はさらに、「PSOEとSumarの連合は、イスラエルに対する包括的な武器禁輸措置の実施に取り組んでおり、したがって、テルアビブに対する制裁は軍事産業に限定されないだろう。目標は、Sumarが以前に議会に提出した法案の内容を用いて、国王令を通じてその施行を加速させることだ。政府関係者によると、政府の計画は、制裁が直ちに適用され得るというものだ」と付け加えた。

一方、ガザ地区のパレスチナ保健省は昨日、過去24時間で385人の負傷者と98人のパレスチナ人の遺体が病院に搬送されたと発表した。

したがって、2023年10月7日以降、シオニスト政権によるガザ地区への攻撃による殉教者の数は65,062人に、負傷者の数は165,697人に増加した。

ガザ地区での停戦は今年の1月19日に発効し、3月18日にエルサレムの占領者によって破られた。

アナドル通信社によると、3月18日以降、シオニスト占領軍によるガザ地区への攻撃で、12,511人が殉教し、53,656人が負傷した。