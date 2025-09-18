日本、ガザでのイスラエル地上作戦を非難。欧州連合は制裁を巡り対立

国際アフルルバイト通信社（ABNA）によると、日本は2025年9月18日（水曜日）に、イスラエル軍によるガザ市での地上作戦を強く非難した。日本の外務大臣、岩谷毅は公式声明でこの軍事侵攻を「完全に受け入れられない」と呼び、ガザで既存の人道危機、特に飢饉をさらに悪化させると述べた。また、これらの行動が二国家解決の基盤を危険にさらす可能性があると警告した。日本はイスラエルに対し、二国家解決に反するすべての片務的行動を直ちに停止し、停戦と人質解放のための交渉に復帰するよう求めた。しかし、東京はこれまでイスラエルに対する制裁などの実際の行動を取っておらず、口頭での非難に留まっている。

アラブニュースによると、日本は声明で、異例の口調でイスラエルの継続的な軍事作戦に対する深い懸念を表明し、国際法、特に人道法の遵守を求めた。日本の内閣官房長官、林芳正も記者会見で、ガザでのイスラエル地上作戦に対する「深い危機感」を語り、これらの行動が二国家解決の基盤を崩壊させる可能性があると述べた。

別のニュースとして、ロイターによると、日本は現時点でパレスチナ国家の承認を行う予定はないと発表した。朝日新聞によると、この決定は米国との関係を維持し、イスラエルの態度硬化を避けるために下された可能性がある。英国、フランス、カナダ、オーストラリアなどの国々が2025年9月の国連総会でパレスチナ国家を承認すると表明している中、日本は承認のタイミングと方法を検討している。米国は外交ルートを通じて日本にパレスチナの承認を控えるよう促しており、一方でフランスの外務大臣は日本の外務大臣に承認を求める要請を行った。

一方、アルジャジーラによると、欧州連合はイスラエルとの通商協定の一部条項の停止と、ネタニヤフ内閣の過激派閣僚および暴力的な入植者に対する制裁を提案した。EUの外務・安全保障政策上級代表カヤ・カラスは、イスラエル製品の一部に対する関税引き上げと、ハマスの10人の指導者、イスラエル入植者、及びイスラエル閣僚である国家安全保障大臣イタマール・ベン・グヴィルと財務大臣ベザレル・スモトリッチに対する制裁を求めた。しかし、ドイツやハンガリーなど一部加盟国の反対により、これらの提案はまだ承認されていない。欧州委員会は、ガザでのイスラエルの行動、すなわち人道支援の封鎖やヨルダン川西岸のE1地域での入植拡大が、EUとの協力協定に定められた人権と民主主義の原則に違反すると指摘した。

欧州委員会の大統領ウルズラ・フォン・デア・ライエンは、即時停戦、人道支援への無制限のアクセス、ハマスに拘束されている人質の解放を求めた。彼女は、EUがイスラエルへの二国間支援を、市民社会やホロコースト記念館（ヤド・ヴァシェム）との協力以外で停止すると強調した。しかし、スペインやアイルランドが制裁を支持する一方、ドイツやハンガリーが反対するなど、EU加盟国間の内部対立が、イスラエルの行動に対する統一した姿勢の採択を妨げている。