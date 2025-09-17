アラーグチ：イランは約束を果たした、次はヨーロッパの番だ

アフル・ベイト国際通信社（ABNA）の報道によると、イラン・イスラム共和国の外務大臣である「セイエド・アッバス・アラーグチ」とフランス、ドイツ、イギリスの外務大臣、そして欧州連合の外務・安全保障政策上級代表は、核問題とイランに対する不当な制裁解除について共同で電話会談を行いました。

この会談中、イランの外務大臣は、緊張の高まりを防ぐために、対話と外交の場を維持することの重要性というイランの原則的な立場に言及し、3つのヨーロッパ諸国が国連安保理によって解除された制裁を復活させる行動は、いかなる法的または論理的な正当性も欠いていると述べ、次のように強調しました。「イラン・イスラム共和国は国際原子力機関（IAEA）との対話に責任ある姿勢で臨み、新しい状況におけるイランの保障措置義務の履行方法について明確な手順書を作成しました。この行動の重要性と価値は、すべての当事者によって理解される必要があります。今こそ、相手方がこの機会を利用して、外交的な道を続け、回避可能な危機を防ぎ、外交に対する真剣さと信念を示す番です。」

アラーグチは、イランが相互の利益を保証する公正でバランスの取れた解決策に到達する用意があることを強調しました。このような目標を達成するには、3つのヨーロッパ諸国による責任ある独立したアプローチと、外交や国際法の原則と規則をまったく評価しないアクターからの影響を避けることが必要です。

この電話会談では、外交の継続に向けた相互の見解や提案が交換されました。