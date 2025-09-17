カヤ・カラス氏によるイランの核計画に関する主張の繰り返し

AP通信を引用したABNA通信社の報道によると、欧州連合の外務・安全保障政策上級代表カヤ・カラス氏は、本日水曜日、欧米・ヘブライ枢軸がテヘランに対して主張してきた疑惑を繰り返し、「イランの平和的な核計画に関する外交的解決策を見つける機会は急速に尽きつつある！」と主張しました。

これに関して、欧州連合の外務・安全保障政策上級代表は次のように主張しました。「イランの核問題に関する外交的解決策を見つけるための窓口は急速に閉鎖されつつあります。テヘランは、フランス、英国、ドイツ（2015年の合意であるJCPOAにおけるイラン側のヨーロッパ三国）の要求に応えるため、信頼できる措置を示す必要があります！」

カヤ・カラス氏は、ヨーロッパ側がJCPOAの下でイランに対する義務を履行していないことには言及せず、次のように主張しました。「これは、国際原子力機関との完全な協力を示し、遅滞なくすべての核施設への査察を許可することを意味します！」

これは、彼女が以前にもテヘランとブリュッセルの間の協議の時間が終わりに近づいていることについて同様の主張をしていた後のことです。

テヘランは常に、相互尊重に基づいた対等な交渉の準備ができていると表明してきました。しかし、ここ数ヶ月、テヘランとワシントン間の間接的な交渉の最中に、米国とシオニスト占領者は、すべての国際規範に反して、イランに対して攻撃を加えてきました。