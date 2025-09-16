EU、モスクワに対する第19次制裁パッケージの発表を延期

Abna通信社がタス通信を引用して報じたところによると、Politicoは欧州の外交官と当局者の言葉を引用し、明日（9月17日）にロシアに対する第19次制裁パッケージを発表する予定だったEUが、これを無期限に延期したと報じました。

Politicoの情報源によると、第19次制裁パッケージは明日発表される予定はなく、欧州委員会はこれらの制裁の公式発表の新たな日程を定めていません。

Politicoは、この遅れはEUがロシアに対する新たな制裁の実施から、スロバキアとハンガリーに対し「モスクワの石油への依存を減らす」よう圧力をかけることに焦点を移したためだと指摘しています。

ドナルド・トランプ米大統領は昨日、欧州諸国が同様の措置を取ることを条件に、ロシアに対する制裁を課す用意があると述べました。彼によると、欧州諸国がロシアの石油を買い続けている間、ワシントンがロシアに対して完全に制裁を課すことを受け入れることはできないとのことです。

トランプ氏のもう一つの条件は、中国に対する50%から100%の関税を課すことです。米国大統領によると、そのような措置はウクライナ危機の終結に役立ち、戦争が終結すれば課された関税は撤廃されるとのことです。