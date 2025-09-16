ゼレンスキーはアメリカの手元に目を向ける。空にはパトリオット、地上にはお金！

Abna通信社がアナトリア通信を引用して報じたところによると、ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領は、ウクライナは国際的なパートナーと共同で武器を生産する準備ができており、現在、パトリオット防空システムの供給とPURL計画の資金提供に関する米国の決定を待っていると述べました。

ゼレンスキー氏は、ウクライナのドローン能力がすでにその効果を示していることに言及し、次のように述べました。「我々は米国に対し、必要な数のシステムを購入することを提案しました。さらに、ドローンに関する我々の提案も検討されています。現在までにこの計画には20億ドル以上が投資され、さらに15億ドルが発表されました。我々はこれらの収益、そしてそれに続く機器を待っています。その大部分は我々のパートナーにも依存しています。ヨーロッパとは良好な関係があり、米国からの決定、特に非常に重要な問題であるパトリオットに関する決定を待っています」。

米国とNATOが立ち上げた「PURL」（優先順位に従ったウクライナのニーズリスト）計画は、ウクライナの防衛能力を強化するために武器と装備の供給を加速することを目的としています。 ウクライナ大統領は、同国が「ウクライナでの機器生産への投資だけでなく、国外での共同工業団地の建設についても真剣な提案を行った」と強調しました。 彼は、「歴史上初めて、ウクライナは強力な国々と共同で最新の武器生産ラインを持っています。ヨーロッパとの協力は加速しており、その大部分はワシントンの決定にかかっています」と付け加えました。 ウクライナのデニス・シュミハル国防相は以前、欧州連合の国防・宇宙担当委員であるアンドリウス・クビリウス氏とキーウで「重要な会談」を行い、19カ国がこれまでに参加している「ヨーロッパのための安全保障行動/SAFE」計画について議論したと述べました。 この計画は、防衛能力を強化するために、加盟国に1500億ドルの低利融資を供与するという欧州連合の新しいイニシアチブです。