Abna通信社がAP通信を引用して報じたところによると、ドナルド・トランプ米大統領はアクシオス紙の報道を否定し、先週のシオニスト政権によるカタールへの攻撃と侵略について知らなかったと主張しました。

トランプ氏のこの主張は、米国のウェブサイト「アクシオス」が、シオニスト政権のベンヤミン・ネタニヤフ首相が、ドーハでハマスの指導者に対する作戦が始まる直前にトランプ氏に通知していたと報じた後に発表されました。

トランプ政権は、「ミサイルが空中にあったときに知らされたので、トランプ氏には攻撃に反対する機会がなかった」と主張しました。

しかし、アクシオスはイスラエル当局者の言葉を引用して、攻撃のタイムスケジュールがタイトだったとしても、ホワイトハウスは事前に知らされていたと報じました。

シオニスト政権は、地域でのテロ行為を続け、先週火曜日にハマスの指導者を排除する目的で、カタールにある彼らの住居に空爆を行いました。中東およびそれ以外の国々は、すでに危機に瀕している地域で緊張をエスカレートさせる可能性のある行為として、この侵略を広く非難しました。

トランプ氏は以前、イスラエルがカタールを攻撃する決定に介入しなかったと主張していました。昨日、ネタニヤフ氏が攻撃前に直接警告したかどうか尋ねられた際、彼は「いいえ、いいえ。彼らは警告しなかった」と主張しました。

アクシオス紙の報道後、ネタニヤフ氏の事務所は、カタール攻撃後に発表した声明を改めて繰り返し、攻撃は「完全に独立したイスラエルの作戦」であったと主張しました。

ワシントンは、カタールとイスラエルの両方の同盟国と見なされています。ドーハは、ガザでの停戦協定を仲介する役割を果たしてきました。

2023年10月7日以来、シオニスト政権は、そのほとんどが女性と子供である数万人のパレスチナ人を殺害し、その地域での飢餓と飢饉の危機を悪化させました。多くの人権研究者や専門家は、この虐殺をジェノサイドに相当すると評しました。テルアビブはジェノサイドの告発を否定し、10月7日のハマスの作戦（アルアクサの洪水）後、ガザでの侵略を「自衛」と表現しました。それ以来、シオニスト政権の軍隊は、カタールに加えて、レバノン、シリア、イラン、イエメンにも侵略しました！