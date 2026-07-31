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アメリカ・サウジによるイラク侵略を非難するヒズボラの声明

31 7月 2026 - 20:12
News ID: 1847180
Source: ABNA
アメリカ・サウジによるイラク侵略を非難するヒズボラの声明

レバノンのイスラム抵抗運動は、米国とサウジアラビアによるイラク攻撃は国際法の明白かつ危険な違反であり、イラクの主権と独立を侵害し、地域に危険な結果をもたらすと強調した。

ABNA通信がアル・マヤディーンを引用して伝えたところによると、レバノンのヒズボラは声明を発表し、イラクに対する米国の侵略行為を非難し、これにより多数の死傷者が発生した。

これに関するヒズボラの声明では、「この侵略は国際法の明白かつ危険な違反であり、イラクの主権と独立の侵害である。アラブ諸国が参加して行われたこの危険な侵略は、地域にとって危険な結果の始まりである」と述べられている。

ヒズボラは「この侵略は、地域を不安定化させ、ムスリム・ウンマの間に分裂を生み出すことを目的とした米・イスラエルの計画の利益にのみ資するものである。サウジアラビアは対話と交渉に訴え、緊張や危機を解決するためにイラクとの外交コミュニケーション・チャネルを開くべきだった」と強調した。

レバノンのイスラム抵抗運動は声明の別の部分で、イラクとその尊い国民への支援を表明し、「米国によるイラク人の流血は、イラクに対するワシントンの敵対的な目的と、この国の安定を妨げようとする意図を改めて示している」と強調した。

ヒズボラは「この侵略に対し、米国の敵対的政策を終わらせるために、断固として責任あるアラブ、イスラム、国際的な立場を直ちに取るべきである。これらの侵略に対する沈黙と、この危険なアプローチへの見て見ぬふりの継続は、地域に確実に危険な結果をもたらすだろう」と強調した。

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