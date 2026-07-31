アメリカ・サウジによるイラク侵略を非難するヒズボラの声明

ABNA通信がアル・マヤディーンを引用して伝えたところによると、レバノンのヒズボラは声明を発表し、イラクに対する米国の侵略行為を非難し、これにより多数の死傷者が発生した。

これに関するヒズボラの声明では、「この侵略は国際法の明白かつ危険な違反であり、イラクの主権と独立の侵害である。アラブ諸国が参加して行われたこの危険な侵略は、地域にとって危険な結果の始まりである」と述べられている。

ヒズボラは「この侵略は、地域を不安定化させ、ムスリム・ウンマの間に分裂を生み出すことを目的とした米・イスラエルの計画の利益にのみ資するものである。サウジアラビアは対話と交渉に訴え、緊張や危機を解決するためにイラクとの外交コミュニケーション・チャネルを開くべきだった」と強調した。

レバノンのイスラム抵抗運動は声明の別の部分で、イラクとその尊い国民への支援を表明し、「米国によるイラク人の流血は、イラクに対するワシントンの敵対的な目的と、この国の安定を妨げようとする意図を改めて示している」と強調した。

ヒズボラは「この侵略に対し、米国の敵対的政策を終わらせるために、断固として責任あるアラブ、イスラム、国際的な立場を直ちに取るべきである。これらの侵略に対する沈黙と、この危険なアプローチへの見て見ぬふりの継続は、地域に確実に危険な結果をもたらすだろう」と強調した。