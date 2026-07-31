ハーレド・カドゥーミー：抵抗の道は完全勝利まで続く

ABNA通信の報道によると、テヘランのハマス運動代表ハーレド・カドゥーミーは、「殉教者たちの血、そしてその先頭に立つハマス運動政治局前議長の殉教者イスマイル・ハニーヤの血は、抵抗戦線の堅忍不抜を強化し、その継続をもたらすだろう」と強調した。

パレスチナ・イスラム抵抗運動のソーシャルメディア・アカウントの報告によると、ハーレド・アル＝カドゥーミーはテヘランでのイスマイル・ハニーヤ殉教２周年記念式典での演説で、「ハニーヤはその信仰、誠実さ、ジハードによってパレスチナ国民とすべての抵抗グループ・勢力にとって永遠の模範となり、殉教は道の終わりではなく、名誉・自由・尊厳の道の継続の始まりであることを証明した」と語った。

カドゥーミーは、「殉教者ハニーヤ自身も常に強調していたように、指導者や指揮官の暗殺は抵抗の旗を降ろすことはなく、この道は勝利を達成するまで続く」と強調した。

彼はテヘランでの殉教者ハニーヤとの最後の会見に言及し、彼の信仰と殉教への絶え間ない覚悟を想起させ、「ハニーヤは殉教を神の道における闘士誰もが持つ夢と見なしており、最終的にその夢を達成した」と付け加えた。

テヘランのハマス運動代表はまた、イスラム・ウンマの団結と抵抗グループ間の協調の重要性、そしてパレスチナ国民への支援継続の必要性も強調した。