ハタム司令部：インフラを攻撃せよ――我々は地域に残る全てのインフラを破壊する

ABNA通信によると、ハタム・アル・アンビヤ中央司令部報道官のイブラーヒーム・ゾルファガーリー大佐は敵対者への警告として次のように述べた。「インフラを攻撃せよ――我々は地域に残る全てのインフラを破壊する」。

イブラーヒーム・ゾルファガーリー大佐の完全な発言は以下の通りである：

犯罪的なアメリカは、依然として無法行為と地域の不安定化を続けている。

まず、改めて強調するが、いかなる状況下でも、いかなる形であれ、外国かつ域外国家としてのアメリカにホルムズ海峡への干渉を許さない。これがイランの不屈のレッドラインである。

もし、内面が空虚なアメリカ大統領の最近の脅し――すなわち、同国の侵略的軍隊によるイラン・イスラム共和国のインフラ攻撃――が実行に移された場合、イランの高潔さによって今なお無傷で残されている全てのもの、すなわち地域内の全てのインフラは、強力なイラン・イスラム共和国軍の鋼鉄の打撃によって粉砕され、痕跡すら残らず、初めから存在しなかったかのようになるだろう。

無知な敵は知るがよい。我々にとって英雄的行動の瞬間は、躊躇の瞬間ではない。イランの軍によってもたらされるものは、同等の打撃ではなく、優越した打撃である。かつてないほど激しく、広範で、壊滅的な打撃となるだろう。決して屈したことのない国民の怒りの炎が、侵略者を焼き尽くすであろう。