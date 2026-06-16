トルコ情報機関トップ：米国とイランの間で困難な交渉が待ち受ける

ABNA通信がトルコのザマン紙を引用して報じたところによると、トルコ情報機関トップのイブラヒム・カリンは、イランと米国の間で署名された覚書を受けて、米国とイランの間で締結される合意は困難な交渉を伴うだろうと表明した。

カリン氏は、トルコはワシントンとテヘラン間で発表された合意を歓迎するとしつつも、それに対して慎重な対応の必要性を強調し、次の段階では基本的な問題に関する困難な交渉が見られると述べた。

カリン氏は、合意達成のニュースは満足をもって迎えられたが、問題はまだ終結していないと説明した。同氏は、今後の期間は両当事者間の基本的かつ争点となっている問題に対処する複雑な交渉で満たされると述べた。

同氏は、パキスタンやカタールを含む交渉プロセスで役割を果たした国々に謝意を表しつつ、この合意が地域における恒久的な平和達成への重要な一歩となり得ると述べた。また、次の段階が中東の安定強化と恒久的な平和確立に貢献することを期待すると述べた。

トルコのレジェップ・タイイップ・エルドアン大統領も昨日、数ヶ月にわたる緊張の後、米国とイラン間の合意発表を受けて地域が「安堵の息をついた」と述べた。同氏はこの「無意味な戦争」がついに終結したと強調した。

トルコ外相のハカン・フィダンもイランのアッバス・アラグチ外相との電話会談で、合意を頓挫させようとするいかなる挑発に対しても警戒の必要性を強調し、トルコは地域の平和、平穏、安定の強化への関与を続けると述べた。