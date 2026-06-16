ガーアーニー司令官：抵抗戦線は最も過酷な状況でも敵に立ち向かう

ABNA通信が報じたところによると、エスマーイール・ガーアーニー司令官は火曜日の夜、次のように述べた。地域における抵抗のテーマは、神の恩恵により、イスラム革命の当初に根ざしている。ホメイニ師（彼の上に平安あれ）が全世界に抵抗の核を形成するよう命令を発した時からである。彼の後、我々の殉教者イマームは毅然としてこの路線を継承し、これらの核は徐々に抵抗運動へと発展した。これらの運動は互いに連携し、「抵抗の枢軸」を形成した。これは当時から現在に至るまで、米国、世界の帝国主義、シオニスト体制を強く悩ませ続けている問題である。

コドゥス部隊の司令官はさらに述べた。今日、米国はよく知っている――そしてシオニスト体制は米国以上に理解している――最も過酷な状況で彼らに立ち向かい戦い、戦場から退かないその運動こそが「抵抗」であると。この期間はその真実を証明している。「アクサの嵐」から今日まで、彼らがいかなる圧力をかけようとも、前例のない圧力を、最大の破壊を行い、パレスチナと愛するレバノンで最も恐ろしい犯罪を犯したが、抵抗運動の一つのグループでも戦場を離れたものは見当たらない。この不屈の精神が敵を非常に恐れさせている。

ガーアーニー司令官は続けた。彼らは抵抗に対して計画を持っており、この戦争は抵抗と戦う好機だと考えていた。しかし彼らは知らなかった。我々の抵抗の兄弟たちがずっと以前から危険を感じていた時、彼らが集まると、我々の不在下でも皆が確信を持ってこう言っていたことを。「米国との戦いでは我々が先鋒を務め、イスラム共和国が困難に陥るのを許してはならない。」これは誰かが一言でも求めたわけではなく、彼ら自身の決断であった。

彼は抵抗戦線の構成要素を強制戦争における闘争の先鋒と位置づけ、次のように述べた。正義の観点から、抵抗の枢軸全体は最近の戦争で力強く輝きを放った。