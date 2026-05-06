中国外相、イラン国民の抵抗と不屈の精神を賛賛

ABNA通信社の報道によると、外交使節団の先頭に立って北京を訪れているサイイド・アッバース・アラグチー外相は、本日水曜日の朝、中国共産党対外連絡部長であり中国外相でもある王毅氏と会談した。

この会談では、二国間関係の様々な側面と、経済・貿易を含む様々な分野における両国の協力、そして両国間の協定の履行状況が議論された。

イラン外相は、イランと中国という二つの偉大な文明の長年の絆に言及し、中国をイランの親しい友人かつ戦略的パートナーと評し、相互尊重と信頼に基づくイラン・中国包括的戦略的パートナーシップの枠組みの中で、両国の戦略的・友好的関係を全面的に発展させるというイラン・イスラム共和国政府の真剣かつ断固たる意志を強調し、明確に述べた：「我々は、新しい状況下での両国の協力と戦略的パートナーシップは過去よりも強く続くと確信している。」

イラン外相は、イラン国民に対する米国とシオニスト体制の犯罪行為と、40日間に及ぶ侵略戦争における深刻な国際人道法違反を説明し、米国とイスラエルによる国連憲章の基本原則違反を非難する中国の原則的な立場、ならびに国連安全保障理事会の米国による悪用に対する中国の責任あるアプローチを称賛した。

同氏は、中国の国連安全保障理事会議長国任期開始と北京の継続的な効果的な役割により、継続的な法違反と国際平和・安全保障の侵害を防ぐための建設的な展開が見られることを期待する旨述べた。

イラン外相はまた、パキスタンの仲介によるイラン・米国協議の経過を含め、イラン・イスラム共和国に対する米国・シオニスト体制の侵略戦争を終わらせるための外交プロセスおよび現在進行中の努力とイニシアチブに関連する最新の動向について中国側と共有し、明確に述べた：「イランが自己防衛の舞台で威厳をもって現れ、あらゆる悪意に対抗する完全な準備を引き続き整えているように、外交の分野でも真剣かつ断固としている。」

中国外相は、侵略者に対するイラン国民の抵抗と不屈の精神、ならびにイランの善意と責任あるアプローチ、特に外交プロセスを追求し地域の緊張激化を防ぐためのイラン側の努力を称賛し、イランの領土保全、主権、国家安全保障を支援する中国の断固たる立場を強調し、明確に述べた：「中国の原則的な立場は、武力行使とこの違法な戦争の継続に反対することであり、その有害な結果はイランだけでなく、地域と世界のすべての国と国民に対して及んでいる。」

中国外相は、戦争の即時かつ決定的な終結と地域における持続可能な平和と安全の確立に向けた自国大統領の4項目提案に言及し、問題解決のための外交と対話に対する中国の断固たる支援を強調した。

この会談で、イランと中国の外相は、様々な経済・貿易分野における両国間の協定・協力計画の追跡と実施の最新状況を検討し、関係のさらなる発展のための機会と可能性について意見交換し、両国の高官会談と協議の継続について合意した。