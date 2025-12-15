トランプ氏、オーストラリアでのユダヤ人式典への攻撃に反応

Abna通信社がアルジャジーラを引用して報じたところによると、ドナルド・トランプ米大統領はワシントンでの演説中に、オーストラリアのシドニー市ボンダイビーチでのユダヤ人式典への攻撃に反応を示しました。

ドナルド・トランプ氏は、この攻撃について「オーストラリアでのボンダイの攻撃は恐ろしいものだった」と述べました。

米大統領はまた、この攻撃を「反ユダヤ主義的」であると表現しました。

本日土曜日、オーストラリアのシドニー、ボンダイビーチで発生したユダヤ教の宗教的な祭り（ハヌカ）への武装攻撃により、少なくとも12人が死亡し、数十人が負傷しました。

彼はまた、シリアでの米軍への最近の攻撃に言及し、「我々はこの攻撃の加害者に甚大な損害を与えるだろう」と強調しました。

トランプ氏は、この攻撃はいわゆる「ISIS」グループによって実行されたものであり、シリア政府はこれにいかなる役割も果たしていないと主張しました。

彼は続けて、「シリア政府とこの国の新大統領は、我々と共に戦ってきた」と述べました。

米大統領は、地域における自国の軍隊に対するいかなる攻撃にも断固として報復するというワシントンの決意を改めて強調しました。