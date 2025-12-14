イスラム聖戦：ハマス運動はパレスチナ人民の闘争の歴史に転機をもたらした

アル・マヤディーンを引用したABNA通信の報道によると、パレスチナのイスラム聖戦運動は、パレスチナ・イスラム抵抗運動（ハマス）の創設38周年を祝う声明を発表しました。

イスラム聖戦の声明には、「ハマスの創設38周年を祝福します。ハマス運動の創設は、パレスチナ人民の闘争の歴史に決定的な転機をもたらしました」と記されています。

さらに声明では、「ハマス運動の結成は、占領者との紛争の歴史において決定的な転機をもたらし、パレスチナの大義を破壊することを目的とした計画に対抗するためのパレスチナにおける抵抗に大きな動機と勢いを与えました」と強調されました。

イスラム聖戦運動は、ハマス運動の殉教指導者や司令官、特にシャイフ・アハマド・ヤシーン、そしてイスマイル・ハニーヤ、ヤヒヤ・シンワール、そしてこの運動のすべての指導者、殉教者、子弟を称え、次のように述べました。「私たちは、私たちを団結させ、ハマスの兄弟たちとすべての抵抗勢力に結びつける、友愛、血、そして聖戦の誓いを改めて強調します。」

イスラム聖戦の声明は、ハマス運動のガザ地区代表であるハリル・アル・ハイヤ氏が、本日、同運動の創設38周年を記念した演説の中で、ハマスは国民統一の達成を目的としたパレスチナの諸グループとの共同協力を強調し、抵抗とパレスチナ解放の道を確固として進み続けると述べたのと同時に発表されました。