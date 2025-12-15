Abna通信社によると、アルジャジーラ・ネットワークは報告書の中で次のように記しました。オーストラリア当局が、シドニーで昨日発生したハヌカと呼ばれるユダヤ人の儀式に対する武装攻撃を、調査されるべき犯罪として取り上げたのに対し、シオニスト当局は、この攻撃を反ユダヤ主義に関する彼らの常套的な虚偽の主張、さらにはパレスチナ国家の承認にまで結びつけようとすぐに試みました。

オーストラリア・イスラム評議会連合のラティブ・ジュナイド会長は、この攻撃は政治的な目的とは切り離して調査されるべきだと考えています。民間人に対するいかなる攻撃も容認できず、この問題はオーストラリア国内で広く非難されていますが、この攻撃に対処する上でシオニスト政権内閣がとった方針は、あらゆる事件を反ユダヤ主義と結びつけるというこの政権の常套的な政策の枠組みの中で進められています。

イスラエル問題専門家のムハンナド・ムスタファ氏も、ネタニヤフ首相がこの攻撃を政治的に悪用しようとしており、それをガザ戦争とパレスチナ人の大量虐殺に対する抗議活動と結びつけようとしていると述べました。しかし、この攻撃の詳細、そして一人のムスリム市民が他の人々の命を救い、襲撃者の一人を武装解除するために介入したという事実は、ネタニヤフの計画を打ち破りました。この場面はシオニスト政権の主張と完全に矛盾しており、世界での反ユダヤ主義の増加を示すことを目的としたテルアビブのメディア宣伝の激しさを弱めました。テルアビブは、この政権の戦争挑発的な政策に対するいかなる批判も反ユダヤ主義と結びつけようとしており、この問題は、この表現が西側諸国の世論の間でその効果を失う原因となっています。

アラブ・イスラム世界問題専門家のサラフディン・アル＝カーディリ氏も、ヨーロッパの世論の大部分は今や、神聖な信仰としてのユダヤ教と、政治的なプロジェクトとしてのシオニズムを区別しており、テルアビブはパレスチナ人との連帯を反ユダヤ主義として押し通すことはできないと述べました。この出来事は、ガザ戦争とシオニスト政権によるパレスチナ人の全面的な大量虐殺の発生後に起こったものです。