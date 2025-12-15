Abna通信社によると、シオニスト系ウェブサイトi24 Newsは、米国政府がシリアの自称大統領であるアブ・ムハンマド・アル＝ジュラニを自らの同盟者と見なしており、シリアにおける彼の支配力の弱体化を阻止しようとしていると報じました。

この報道はさらに、トランプ大統領の特使であるトム・バラック氏が今日、占領地入りし、ネタニヤフ首相や他のシオニスト当局者と、様々な問題、特にシリアとこの分野におけるワシントンのレッドラインについて話し合う予定であると述べています。

この報道では、米国政府がシオニスト政権によるシリアへの攻撃がアル＝ジュラニ政権の崩壊につながることを懸念しており、ダマスカスとテルアビブの間で安全保障協定が署名されるよう努めていることが強調されています。

以前、ドナルド・トランプ米大統領も、シオニスト政権がシリアとの間で真の対話を開始することが重要であると述べていました。

特筆すべきは、シリアでバッシャール・アル＝アサド体制が打倒されて以来、国内の紛争や武力緊張が停止したわけでもなく、シオニスト政権によるシリアの様々な地域への攻撃が終わったわけでもないことです。トランプ大統領はまた、アル＝ジュラニを、シリアにおける米国の目標、特に同国のガス・石油資源の略奪を実現するための最良の選択肢と見なしています。