Abna通信社によると、地域戦略問題アナリストのアブドルバリ・アトワン氏は、新聞「ライ・アル・ヨウム」の記事で、オーストラリアのシドニー市でユダヤ人に対して行われた攻撃の側面を分析し、ハヌカのユダヤ教の祭りが行われていた2000人以上が出席していた場所で発生し、12人の死亡と多数の負傷者を出した血なまぐさい攻撃は、シオニスト政権が「被害者」のイメージを強化し、ガザ地区での大量虐殺のおかげで完全に消滅した世界における「反ユダヤ主義との闘い」というアプローチを復活させることを目的とした新しい戦略を推進するために計画された行動である可能性があると書いている。

彼は、反ユダヤ主義のプロセスに対する最大の反対者はシオニズム運動であり、その最も顕著な象徴がシオニスト政権の首相ベンヤミン・ネタニヤフであると付け加えている。ネタニヤフは、4万人の子供を含む7万人以上のパレスチナ民間人の血で手を汚し、家屋の95パーセント以上を破壊した後、250万人のパレスチナ人を避難させ、援助を停止し、食料配給センターを彼らを処刑するための待ち伏せ場所に変えることで、彼らの多くを飢餓で死に至らしめている。

ネタニヤフは、オーストラリアの首相とその政府を反ユダヤ主義を煽り、パレスチナ国家承認のプロセスを推し進め、二国家解決策を支持していると非難し、この攻撃の責任があるとすることで、この攻撃における自身の疑わしい役割の可能性を暴露した。彼は、自らの軍隊がガザ地区のアル・マアマダニ病院で、500人以上の患者、負傷者、医師、看護師、未熟児を5分もかからずに殺害したことや、ポケットベル犯罪やベイルートのダーヒヤ、ベッカー、南レバノンへの攻撃で、複数の事例で5000人以上のレバノン人を数分で殺害したことを忘れている。

アトワン氏は、数十年前にもシオニスト運動がユダヤ人の殺害においてナチズムと協力し、エジプトやイラクの映画館やユダヤ人居住区を爆破して彼らを脅し、占領下のパレスチナへの移住を強制したと強調した。したがって、彼らがシドニーや他の西側の首都でのユダヤ人の祭典への攻撃作戦を実行し、イスラム教徒を非難する可能性のある役割を担っていることに驚くべきではない。

彼は続けて、人種差別的なシオニスト計画に対する最も致命的な打撃は、シオニスト政権の現在の指導者たちの手によって与えられ、世界の圧倒的多数がシオニストの偽りの宣伝やプロパガンダから解放され、ガザ地区におけるシオニスト政権の虐殺と大量虐殺の犠牲者を支持するために立ち上がったと述べた。ユダヤ教の何百万人もの信者でさえ、シオニスト計画とその大量虐殺に対する嫌悪感を表明し、この計画が彼らにとって存在の脅威と危険になり、彼らが住む社会での安全と平和の中での共存を危険にさらしていると述べた。