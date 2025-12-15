イブラヒム・アル＝ムサウィ氏がレバノンのヒズボラにおけるメディアコミュニケーション責任者に就任

Abna通信社によると、ヒズボラに近いメディア機関であるアル＝アクバル紙は、最近の戦争後のヒズボラの組織体制の変更の一環として、ヒズボラの最高意思決定機関であるヒズボラ指導評議会が、ヒズボラのメディア関連事項を管理するための新しい部署を設立する決議を承認したと発表しました。

数日前に該当する当局者に通知されたこの決議に基づき、レバノン国会議員であるイブラヒム・アル＝ムサウィ氏を団長とする代表団が結成されます。そのメンバーには、ラジオ、テレビ、電子メディア、広報部門を含むヒズボラの全メディア機関の代表者が含まれます。

入手可能な情報によると、この部署はヒズボラの副書記長であるシェイク・ナイーム・カセム氏の直属となります。この枠組みに留まるか、新しい中央評議会に転換するかについての次の決定が下されるまで、このプロセスは継続されます。

ヒズボラ指導評議会のもう一つの決定は、この代表団にメディア機関の再編と効率化、および国内外でのメディア対応のための新しい戦略の策定を行うための広範な権限を与えることでした。この決議に基づき、メディア機関の責任者はその分野に特化している必要があり、他の部門から指導者を選ぶことは避けるべきです。