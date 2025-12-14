  1. Home
ロシア軍の新たな戦果：ウクライナの無人機290機を撃墜

14 12月 2025 - 22:40
News ID: 1761780
Source: ABNA
ロシア国防省は、ザポリージャ州のヴァルヴァロフカ村がロシア軍によって解放されたと発表しました。

スプートニクを引用したABNA通信の報道によると、ロシア国防省は、ザポリージャ州のヴァルヴァロフカ村がロシア軍によって解放されたと発表しました。

ロシア国防省の声明では、過去24時間で戦闘の最前線において1,450人のウクライナ軍兵士が死亡したと報じられています。

ロシア国防省はまた、この期間中に290機のウクライナの無人航空機（ドローン）が撃墜されたと発表しました。

ロシア国防省の声明は、ロシア軍が敵の要塞の奥深くまで進軍していることを伝えています。

