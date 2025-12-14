カッサム旅団：シオニスト政権への報復の権利は留保される

ABNA通信がアル・マヤディーンを引用して報じたところによると、ハマス運動の軍事部門であるイッズ・アッディーン・アル＝カッサム旅団は、シオニスト政権の暗殺作戦により殉教した同旅団の軍事装備製造部門の司令官「ラエド・サアド」の殉教を正式に発表し、追悼の意を表しました。

カッサム旅団の声明には次のように記されています。「私たちの偉大な司令官ラエド・サアドは、聖戦と抵抗の様々な分野における長い卓越した献身と奉仕の期間を経て、主のもとへ旅立ちました。この偉大な殉教者は、アル・アクサの嵐作戦において私たちの抵抗の創造性の最も重要な柱の一つとなった、カッサム旅団の軍事産業部門を指揮することで、その聖戦の道を極めました。」

カッサム旅団は強調しました。「敵は、パレスチナ人民の司令官や子弟を暗殺し、ガザ地区の様々な地域で私たちの国民に対して日々絶え間ない侵略を行うことで、あらゆるレッドラインを越えました。」

この声明の別の部分では、シオニストの敵が「トランプ計画」さえも無視しており、米国大統領と仲介者がこの危険な侵略の責任を負うべきであると明記されています。

カッサム旅団は、殉教者アブー・ムアーズ（ラエド・サアド）が以前担っていた職務を遂行するために新しい司令官を任命したと述べ、「私たちの聖戦の道は止まることはなく、指導者の暗殺が私たちの決意を弱めることはない」と強調しました。

ハマス運動の軍事部門は声明の最後に、シオニスト政権に対し、「占領者の侵略に対応する私たちの権利は保証されており、私たちは全力で自衛する権利がある」と警告しました。