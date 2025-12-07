カタール：「イランとの間で何らかの問題が発生すれば、地域のすべての国が巻き込まれる」

ABNA通信がアルジャジーラを引用して報じたところによると、カタールのムハンマド・ビン・アブドゥルラフマン・アル・サーニ首相は今日の演説で、「イランの核問題を外交的に解決するための努力は現在進行形ではない。イランとの間で何らかの問題が発生すれば、地域諸国に結果と影響が及ぶだろう」と強調した。

彼は付け加えた。「私たちのハマスとの関係は、米国の要請に基づき13年前に遡る。この関係のために、私たちは批判と攻撃にさらされた。ハマスとの連携は、ガザでの停戦合意と捕虜の解放につながった。私たちの支援は、ハマス運動ではなく、ガザ地区の住民に向けられたものだ。カタールがハマスに財政支援をしているという主張は根拠がない。」

ムハンマド・ビン・アブドゥルラフマン・アル・サーニ首相は述べた。「紛争当事者の一方による仲介国への攻撃は、非倫理的で無意味だ。イスラエルによるドーハへの攻撃は、私たちがハマスに停戦合意を受け入れさせるよう努めていた時に起こった。」

彼は続けて、「私たちはパレスチナ国民への支援を続けるが、他者が破壊したものを決して再建することはない。ガザの住民は自分たちの土地を離れることを望んでおらず、誰も彼らを強制することはできない」と述べた。