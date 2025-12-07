パクプール少将：「敵のハイブリッド戦争は、国民の結束と指導部の手腕により失敗に終わった」

ABNAの特派員によると、ムハンマド・パクプール少将は今朝、学生の日を記念し、イマーム・フセイン総合大学（AS）の殉教した学生を追悼するために開催された「ザフール（出現）の時代の兵士たち」会議で発言し、次のように述べた。「敵は、戦争3日目の軍事センターの爆撃と上級司令官の殉教の後、武装勢力が同時に国境から侵入し、内部の要素を活性化させて全国的な暴動を引き起こし、国を崩壊に導くよう計画していた。」

彼は付け加えた。「戦争3日目に、ネタニヤフは公然と『我々は作業を開始した、イラン国民は自らの義務を決定しなければならない』と発表したが、イラン国民は模範的な結束と国軍への断固たる支援により、彼と彼の支持者の義務を決定した。」

革命防衛隊総司令官は、上級司令官であるサラミ、ラシード、バゲリ、ハジザデ各殉教者の殉教に言及し、次のように指摘した。「敵は、これらの司令官の殉教がイランの防衛および作戦構造の崩壊につながると考えていたが、全軍最高司令官は数時間以内に後任者を任命し、生じた空白は直ちに修復された。」

パクプール少将は明言した。「私が革命防衛隊総司令官に任命されてからわずか2時間後に、大規模な報復作戦が開始されました。敵はイランからの10発未満のミサイルによる報復を予想していましたが、その日の夕方には、ドローンとミサイルの大規模な波が発射され、その後数日間、より正確で壊滅的な作戦が続けられました。」

彼は戦争末期におけるナタンツとフォルドの施設に対する米国の攻撃に言及し、次のように述べた。「我々が米軍基地に報復する前に、多くの国がイランの行動を阻止するために仲介しましたが、我々はイランに投下された爆弾の数だけ、米軍基地にミサイルを発射すると宣言し、実行しました。地域で最も重要な米空軍基地であるアル・ウデイド基地は、14発のミサイルによって攻撃されました。」

革命防衛隊総司令官は強調した。「この作戦から数時間後、アメリカ人はイランがこれ以上攻撃しなければ、彼らも停止すると発表しました。このようにして、アメリカとシオニスト政権の共同計画は完全に崩壊し、敵のハイブリッド戦争は完全に失敗に終わりました。」