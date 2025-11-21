ネタニヤフ首相の制御不能で不安定化を招く地域政策に対するリヤドの怒り

アブナ通信がサウジアラビア外務省のウェブサイトを引用して報じたところによると、リヤドは、シオニスト政権の地域における不安定化を招く行動、特にシオニスト政権のベンヤミン・ネタニヤフ首相がイスラエル・カッツ戦争大臣や他の側近数名とともにシリア南部を訪問したこと、そしてガザへの攻撃や停戦合意の違反に反応を示しました。

サウジアラビア外務省は声明を発表し、シリアの主権侵害とガザ地区への攻撃を強く非難しました。

声明には次のように記されています。「我々は、占領政権イスラエルの首相とその当局者によるシリア南部国境地域への意図的な侵害を非難する。これは同国の主権に対する著しい侵害である。」

また、声明はさらに、「占領政権によるガザ市とハンユニス市への侵略的な攻撃も非難される」と強調しています。

サウジアラビア外務省は、「我々は国際社会に対し、国際法と条約、特に最近のガザ合意に違反するイスラエルの行動を停止させるという責任を果たすよう求める」と発表しました。

声明は、「サウジアラビアは、シリアの主権と領土保全に対するイスラエルの侵略を停止し、地域の安全と安定を確保し、シリアの主権と領土保全を保証する1974年の敵対行為停止協定を遵守することの重要性を強調する」と述べています。