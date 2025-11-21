米国によるイランに対する新たな制裁

アブナ通信がブルームバーグを引用して報じたところによると、米国財務省は、イラン・イスラム共和国の平和的な核開発プログラムに対する圧力を継続する中で、イランの石油ネットワークに制裁を課しました。

米国財務省は声明で、イランの軍事部門を支援する石油ネットワークに制裁を課したと発表しました。

この声明では、制裁のブラックリストに載せられた14人の個人、24の企業、10隻の船舶、7機の航空機の名前が挙げられています。

スコット・バッセント米国財務長官は、「今日の行動は、核兵器開発と代理テロリスト集団への支援のためのイランの資金源を断ち切り、その核の野望を抑えるための収入を混乱させるという最大限の圧力の継続である」と主張しました。

米国財務省はさらに、「米国財務省の外国資産管理局（OFAC）は、6隻の船舶も標的にし、イランが石油輸出を市場に輸送するために依存している『影の』タンカー船団に対する制裁を拡大する」と述べました。

この米国当局は、「トランプ政権は、イランの石油および石油製品の輸送を担当する170隻以上の船舶に制裁を課し、これによりイランの石油輸出業者にとってのコストが増加し、売却された各バレルからのイランの収入が減少した」と主張しました。

米国財務省はまた、「米国財務省の外国資産管理局は本日、イランの航空会社マハン・エアに対してさらなる措置を講じる。同社は、中東全域でイランが支援するテロリスト集団に武器と物資を供給するために、イスラム革命防衛隊（IRGC）のコッズ部隊と密接に協力してきた」と主張しました。