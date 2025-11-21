ガザ統治に対する米国決議の危険性; 抵抗勢力に待ち受けるシナリオ

アブナ通信がアルジャジーラを引用して報じたところによると、ガザに関する米国決議が安全保障理事会で採択されるのと同時に、パレスチナ人の権利侵害に対する懸念が高まっています。ガザに関する国際的な取り決めは、広範な権限を持つ国際的な暫定統治を通じて抵抗勢力を武装解除することを優先しています。これらの取り決めはまた、シオニスト政権軍のガザからの撤退を、同地区の治安状況の安定と結びつけています。これは、占領者が引き続きパレスチナの舞台における治安上の主体であることを意味します。この状況は、抵抗勢力が今後の段階でこの決議の影響にどう対処するかについて、いくつかの疑問を提起しています。

ガザに対する米国決議の危険性

米国決議が停戦合意の強化とガザへの人道支援物資搬入の制限緩和を求めているという主張にもかかわらず、アラブの作家兼政治アナリストであるウィッサム・アフィファ氏は、この決議には次のような深刻な危険が伴うと考えています。

ガザの長期間にわたる国際化、およびドナルド・トランプ米大統領の計画に含まれていた「平和評議会」と呼ばれる機関の監督下でのこの地区の統治の継続。

抵抗勢力の武装解除によるパレスチナの力の破壊。

外部の条件の下でのパレスチナ自治政府のガザ地区への復帰。これは、パレスチナ国家樹立のプロセスやパレスチナの主権の保証が、明確な時間枠なしに延期されることを意味します。

米国決議は、これをパレスチナ国家樹立への道と見なす8つのアラブおよびイスラム諸国からの公然たる政治的支持を得ていますが、現実には、アラブ諸国がこのような決議を支持することは、実際にはパレスチナ人の権利を破壊するための道徳的および政治的な正当性を生み出すことになります。

パレスチナの諸グループおよび国家勢力は、上記の決議の危険性について警告し、これをガザ地区への国際的な後見制度を押し付け、シオニストの利益に沿った一方的な見解を採択しようとする試みと見なしました。これらのグループはまた、抵抗勢力の武器の問題に関するいかなる議論も、占領の終結、独立したパレスチナ国家の樹立、およびパレスチナ人の自己決定権の達成を保証する国内の政治プロセスの中で行われるべきであると宣言しました。