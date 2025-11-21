アラグチ氏：「前回の戦争よりも準備ができている。公正な合意を支持する」

アブナ通信によると、わが国の外務大臣である「セイエド・アッバス・アラグチ」氏は、エコノミスト誌とのインタビューで、シオニスト政権による攻撃の可能性への準備に関する質問に対し、「我々は前回の戦争よりも準備ができており、我々のミサイルは量と質において優れている」と述べた。

彼は付け加えた。「我々は戦争を望んでおらず、それを防ぐ最善の方法は、それに対する準備をすることだ」。

アラグチ氏は、イラン・イスラム共和国が公正かつ均衡の取れた合意を支持することを強調し、「アメリカ人は彼らの要求を押し付けようとしている」と述べた。

わが国の外務大臣は続けた。「我々は12日間の戦争から多くの教訓を学び、我々の強みと弱点、そしてシオニスト政権の弱点も認識した。我々はこれらすべての点に取り組んできており、完全に準備ができている。前回よりもさらに準備ができている」。

これに先立ち、アラグチ氏は国際原子力機関（IAEA）理事会での反イラン決議の採択に反応し、次のように述べていた。「これらの国々は、この行動とイランの相互作用および善意を無視することで、IAEAの信頼性と独立性を損ない、IAEAとイランとの間の相互作用と協力のプロセスを混乱させるだろう」。

彼は付け加えた。「本日、IAEA事務局長に正式な書簡で、この了解事項はもはや有効ではないと見なされ、終了したと見なされることが発表された」。