アーブナー通信社によると、英国の新聞『ガーディアン』は独占記事で、シオニスト政権がガザ地区に住む数十人のパレスチナ人を、アヤロン刑務所に付属する**「ラケフェト」**という名の地下刑務所に監禁していることを暴露した。これらのパレスチナ人捕虜は、日光や外部との接触を奪われている。

この報道によると、これらのパレスチナ人捕虜は、人権団体によれば、意図的な拷問の状況下に置かれている。例えば、彼らの中には看護師やわずか18歳の食料品店主が含まれているが、彼らは何らの告発も受けていない民間人である。彼らは、シオニスト政権の他の拘置所と同様に、暴行を受けている。

さらにこの報道では、当該刑務所は前世紀の80年代に、シオニストの犯罪組織のメンバーを収容するために建設されたと強調されている。この悪名高い刑務所は閉鎖されていたが、シオニスト政権の国家安全保障大臣イタマル・ベン・グヴィルの命令により、「アル・アクサの洪水作戦」後に再開された。ベン・グヴィルは、パレスチナ人捕虜への虐待を繰り返し誇示してきた。これらの捕虜は暴行、犬による襲撃にさらされ、治療や十分な食料を奪われている。