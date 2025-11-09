ガーリバーフ：米国はイラン侵略の結果を受け入れなければならない

アーブナー通信の記者によると、モハンマド・バーゲル・ガーリバーフは、今日のイスラム諮問議会の公開会合（アーバーン月18日日曜日）での本会議前の演説で、「アメリカ合衆国大統領が、国際法、国連憲章、そして我が国の国家主権の明白な違反である、シオニスト政権によるイランに対する侵略における直接的責任を認めたことを受けて、私は親愛なる、そして高貴なイラン国民を代表して、この忌まわしい行為を最も強い言葉で非難し、アメリカ合衆国政府は国際法に従い、多数の国民を殉教させるに至ったこの明白な侵略の法的、政治的、軍事的な結果を受け入れなければならないと宣言する」と述べた。

ガーリバーフは強調した：「イラン国民は団結と権威をもっていかなる脅威にも立ち向かい、侵略者を彼らの侵略行為に対して責任を負わせるだろう。」

彼は続けた：「また、国民と議員の皆様に情報を提供するため、兄弟である隣国パキスタンへの最近の訪問について報告する必要があると考えます。この訪問は、革命指導者の議会への要求と、パキスタン国民議会議長からの招待による議会外交の枠組みの中で行われました。」

議会議長は付け加えた：「この訪問の目的の一つは、議会と当局者、特にパキスタン国民からの支援に対する国民と革命指導者の感謝のメッセージを伝えることであり、もう一つの目的は、両国間の経済的、文化的、安全保障上の関係を強化することと定められていました。」

ガーリバーフは次のように述べた：「パキスタンは、両国の貿易ニーズが相互に補完的であり、文化的共通点が非常に深く、安全保障と防衛協力のための重要な能力が達成可能であり、その地理的位置がイランを東アジア、さらにはそれ以上に接続するための架け橋となり得るため、イランにとって様々な経済、文化、安全保障の分野で高い戦略的重要性を持っています。」

彼は指摘した：「この三日間の訪問中、言及された目的を追求するために、イランの議会代表団はパキスタンのハイレベルな当局者、すなわち国民議会議長、大統領代行兼上院議長、首相、そして同国軍司令官と会談し、イランとパキスタンの経済活動家、ならびに政治・文化のエリートとの間で二回の友好的な会合も開催されました。」