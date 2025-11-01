トランプ氏の目的は平和ではなく、イスラム諸国における利益である

アーレ・バイト通信（Abna）によると、最高指導者の顧問であるアリ・アクバル・ヴェラヤティ氏は自身のXアカウントに次のように書き込みました。ガザにおける児童殺害シオニスト政権による停戦違反をトランプ氏が否定する目的は、平和の維持ではありません。むしろ、彼はイスラム諸国との金融契約の履行を妨げる障害を取り除き、彼らの富を最大限に利用しようとしています。

彼はこのメッセージの中で、シャルム・エル・シェイクでの「ショー」もこの路線に沿って行われたと指摘しました。