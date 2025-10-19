ABNA通信社によると、ドナルド・トランプ米国大統領は本日日曜日、自身のソーシャルネットワーク「トゥルース・ソーシャル」に投稿し、次のように主張しました。「コロンビアのグスタボ・ペトロ大統領は、コロンビア全土の大小の農場で大規模な麻薬生産を強く奨励している非合法な麻薬の指導者である。」

カリブ海への明白な軍事介入のために、以前にベネズエラに対しても同じ口実を提起していた米国大統領は、次のように主張しました。「これはコロンビア最大のビジネスになっており、米国からの巨額の支払いと補助金にもかかわらず、ペトロはそれを止めるために何もしません。これは米国に対する長期的な詐欺以外の何物でもありません。今日から、これらの支払い、またはコロンビアへのその他のいかなる形態の支払いまたは補助金も行われることはありません。」

トランプ氏による麻薬疑惑の再燃、今度はコロンビア大統領に対して

「ドナルド・トランプ」氏は、「この麻薬生産の目的は、膨大な量のこの製品を米国に販売することであり、それが死、破壊、混乱を引き起こしている。支持率が低く、非常に不人気な指導者であるペトロは、米国に関する新たな発言をするよりも、直ちにこれらの死の栽培農場を閉鎖したほうがいい。さもなければ、米国が彼のためにそれらを閉鎖するだろうが、それは喜ばしい形では行われないだろう」と述べました。

これは、コロンビアのグスタボ・ペトロ大統領が以前、米国当局を厳しく批判し、彼らが「殺人罪」を犯し、コロンビアの領海における主権を侵害したと宣言していた中で起こりました。

ペトロ大統領は、コロンビアの漁師「アレハンドロ・カランサ」は麻薬取引とは全く関係なく、日常の漁業活動に従事していたと付け加えました。