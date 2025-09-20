ベネズエラ：米国はミサイルと核兵器を我々に対して使用した

メフル通信社がTRTを引用して報じたところによると、ベネズエラは、自国沿岸の公海で少なくとも2隻のボートで14人の死者を出した米国の攻撃について、国連に調査を要請したと発表しました。

このメディアによると、ベネズエラのタレク・ウィリアム・サーブ検事総長は声明を発表し、「小型ボートで無防備な漁師を殺害するためにミサイルと核兵器を使用することは、国連が調査すべき人道に対する罪である」と述べました。

ドナルド・トランプ米大統領は以前、カリブ海に駐留する米軍が再び麻薬を運ぶ船を襲撃し、その過程で3人を殺害したと主張していました！

トランプ氏は自身のソーシャルネットワーク「Truth Social」に、「この致命的な直接攻撃は、彼の命令により、米国南方軍の管轄区域内で行われた」と投稿しました。この地域は、中南米とカリブ海の31カ国に及びます。

一方、ベネズエラのウラジミール・パドリーノ・ロペス国防大臣は、「米国が行っていることは、実際には宣戦布告なき戦争であり、このためベネズエラ軍の作戦準備レベルを高める必要がある」と強調しました。

彼はまた、カタールでの最近の出来事に言及し、「米国と同盟国であり、米軍基地をホストしているカタールで、つい今しがた何が起こったか見てください」と述べました。