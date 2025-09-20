アル・マヤディン・ネットワークが報じたアブナ通信社によると、IAEAのロシア代表ミハイル・ウリヤノフ氏はアル・マヤディンとのインタビューで、「ロシアと中国はまもなく、イランの核危機を解決するための共同イニシアチブを提示するだろう」と述べました。

彼はまた、欧州諸国のアプローチを批判し、「欧州の行動は、政治的アプローチ、外交努力、そしてIAEAとイラン・イスラム共和国間の協力レベルを弱体化させた」と付け加えました。

また、国連のロシア代表ワシリー・ネベンジャ氏は、安全保障理事会の会合中に、「イランの核合意に署名した国々は、テヘランに対する国連制裁を復活させる権利はない」と強調しました。

彼はさらに、「イランに対する制裁を復活させるための欧州トロイカの行動には法的根拠がない」と述べました。

ロシア代表は、「欧州諸国はイランの核計画に関する外交の道を拒否しており、イランに対する制裁の復活には法的正当性がない」と述べました。 イランへの制裁解除継続に関する決議案が可決されなかった後、ネベンジャ氏は「ロシアはイランへの制裁復活を非難する」と強調しました。

彼は、「（イランに対する）制裁の解除だけが正しい決定だ。韓国が破壊的な西側のアプローチに同調することを決定したことに驚いている！」と述べました。 ネベンジャ氏は、「イギリス、フランス、ドイツの目的は、自国の利益を守ろうとする政府に圧力をかけるための手段として安全保障理事会を利用することであることは、誰にとっても秘密ではない」と付け加えました。