イスラミ氏：査察再開は「特別な措置」を講じることを条件とする

Abna通信社の報道によると、イランのモハマド・イスラミ副大統領兼原子力庁長官は、日本のメディアとの書面インタビューで、現在の安全保障状況に言及し、「保障措置下にある原子力施設が軍事攻撃の標的となったのは、史上初めてのことだ。査察が通常に戻る前に、特別な措置を講じる必要がある」と述べた。

「共同通信」のインタビューで、イスラミ氏は、イスラエルによる攻撃の脅威にさらされている現在の国の状況は「戦争状態に似ている」と述べ、次のように付け加えた。「イランとIAEAの間の信頼は再構築されなければならない。我々の敵からの脅威は続いており、いかなる国も自国の問題を主権と国家安全保障よりも優先することはない。」

同氏は、軍事司令官と数十人の原子力科学者の殉教につながった6月13日のシオニスト政権によるイランへの攻撃、および米国によるフォルド、ナタンツ、イスファハンの3つの重要施設の爆撃に言及し、次のように明言した。「これらの攻撃の後、イラン議会はIAEAとの協力を停止する法律を可決し、事実上、監視活動は停止した。」

原子力庁長官はまた、イランとIAEAが数回の交渉を経て、9月9日に「戦後状況」の枠組みの中で新しい保障措置メカニズムを確立することで合意に達したと述べた。

彼は、この期間中、イランはブーシェフル原子力発電所を含む限定的な国内査察を再開したが、議会は脆弱性を明らかにする可能性のある「情報漏洩」について引き続き懸念していることを強調した。

イスラミ氏は、イランに対する西側の政治的行動を批判し、「西側諸国はIAEAを彼らの政治的目的のために利用している。米国は、もし加盟国がイスラエルを非難する決議を支持すれば、この機関への資金提供を削減するとさえ脅している」と述べた。

彼は、IAEAがイスラエルと米国によるイランの原子力施設への攻撃を非難しなかったことを「許されざる過ち」と呼んだ。この文脈で、イスラミ氏は次のように付け加えた。「この問題は歴史に記録されるだろう。グロッシ氏には、少なくとも、そのような攻撃が原子力安全保障と保障措置システムにどのような問題を引き起こすかを認めることが期待される。」

イランの副大統領兼原子力庁長官はまた、核不拡散条約（NPT）の枠組みにおけるイランの原子力エネルギーの平和的利用の権利を擁護し、「査察に関連する義務は、権利の尊重を伴う場合にのみ意味を持つ」と指摘した。