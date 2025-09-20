アル・ヒンディ氏：イスラム諸国は中身のない反シオニズムのスローガンに囚われるべきではない

アブナ通信社が報じたところによると、イスラム聖戦運動のムハンマド・アル・ヒンディ事務局次長は、アルジャジーラ・ニュースサイトに掲載された記事で、地域の動向とシオニスト政権の侵略に関するアラブおよびイスラム諸国の首脳会議の弱い立場に言及し、次のように記しました。アル・アクサの嵐後の犯罪に対するイスラム教徒の共同体（ウンマ）の反応の崩壊、すなわち絶対的な不作為とシオニストとの共謀の間で揺れ動いた理由を理解することは、ウンマの危機を克服し、米国政府による自国の方針の人質状態を打破するために必要な前提となり得る。

彼は、これらの会議が終了した後も米国の政策が同じままであるよう、これらの立場において口頭での非難だけに満足すべきではないと強調しました。

アル・ヒンディ氏は、私たちが話している「一つのウンマ」には57の異なる国が含まれており、その中には他のイスラム諸国によって引き起こされた国内紛争を経験している国もあれば、対外戦争を経験している国もあると付け加えました。

彼は、ドーハ爆撃とその前後の出来事は、出席者にとって新たな警告となり、困難な試練に直面させ、彼らが真の独立に向かって動くか、それともシオニスト政権と米国の政策に対するさらなる依存と屈服に陥るかのどちらかであることを証明したと指摘しました。

このイスラム聖戦運動の上級メンバーは、これらすべての犯罪の原因であるシオニスト政権との和解、またはこの状況下での関係正常化の継続は、パレスチナとドーハへの背後からの刺し傷であり、イスラム教徒の共同体の破壊につながると強調しました。

その証拠は、シオニストの敵が、各国の公式代表団がドーハを離れる前でさえ、ガザに対する大規模な地上戦を迅速に開始したことであり、これはイスラム諸国に対する彼らの軽蔑と無礼さを示しています。

最後に、アル・ヒンディ氏は、このシオニストの冒涜と傲慢さ、そして「大イスラエル」計画についての彼らの自慢に対する自然な反応は、すべてのアラブ指導者がシオニストの敵とのパートナーシップと関係正常化に関する彼らの立場を見直し、中身のないスローガンに囚われたままでいるべきではないということだと述べました。