アブナ通信社が報じるところによると、ロシアは、国連安全保障理事会を装って不当な制裁をイランに再課そうとする欧州諸国の行動が違法であることを繰り返し強調してきた。

本日土曜日、ロシア外務省は声明を発表し、次のように述べた。ロシア側は、包括的共同行動計画（JCPOA）に参加している欧州諸国の行動と、その影響下にある国連安全保障理事会での韓国の議長国としての行動が、挑発的で違法な性質を持つことを繰り返し指摘してきた。

ロシア外務省は、今回の投票が、「スナップバック」を試みる行動の違法性を確認し、イランに圧力をかけることを目的とした政治的な道を拒否するものだと指摘した。

最後に、ロシア外務省は、モスクワはイランとの建設的な対話を継続する必要性を強調し、イラン・イスラム共和国との関係において国際的な規範と法的義務を尊重することを主張すると明言した。

注目すべきは、金曜日に国連安全保障理事会がイランへの制裁を恒久的に解除する決議案を採決したが、必要な支持を得られなかったことだ。

ロシア、中国、パキスタン、アルジェリアが、この草案に賛成票を投じた国々に含まれる。

この会議は、欧州の3カ国（イギリス、フランス、ドイツ）が8月28日に国連制裁を復活させるための30日間のプロセスを開始した後に開催された。

欧州トロイカは、イランが核兵器の取得を防ぐことを目的として2015年に締結された核合意の義務をテヘランが守っていないと主張したが、この主張はイラン当局によって常に否定されている。