アル・ビナー紙：テルアビブはレバノンでの内戦を画策している

Abna通信社の報道によると、レバノンのアル・ビナー紙は、カタールのタミーム・ビン・ハマド・ビン・ハリーファ首長がシオニスト政権がレバノンを内戦に引きずり込もうとしていると述べたことに言及し、情報筋を引用して、これは数十年前からレバノンの安全保障、安定、経済に対するシオニスト政権の陰謀の規模を示していると報じた。

同紙は、現時点では、政府、三権の長、軍、国民、そして抵抗勢力を含むレバノン人が、レバノンの安全、安定、富、そして存在そのものを標的としているシオニスト・アメリカのプロジェクトに対して、単一の列を形成する必要があると付け加えた。

報告書はさらに、政府は抵抗勢力の武器の問題に知恵と賢明さ、そして完全な愛国心を持って対処すべきであり、この文脈において、シオニストの侵略からレバノンを守ること、占領地を解放すること、捕虜を帰還させること、そしてレバノン南部を占領し、日々暗殺を行うシオニストの計画に対抗することといった問題に注意を払うべきであると付け加えた。

この報告書によると、レバノン政府は、米国とサウジアラビアの圧力のもと、レバノン人の間に内紛を引き起こすことで敵が仕掛けようとしている罠に警戒すべきであり、イスラエルが望んでいる内紛に国を巻き込もうとしている。

レバノンの情報筋は、政府と外務大臣に対し、シオニスト政権によるカタールへの侵略とアラブ・イスラム首脳会議の決議を利用し、外交努力を強化してシオニスト政権に南部からの完全撤退、侵略の停止、捕虜の帰還を迫るよう求めた。