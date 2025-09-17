米国、イラクの4つの抵抗組織をテロ組織リストに追加

アフル・ベイト国際通信社（ABNA）の報道によると、米国務省は本日水曜日、中東におけるイランの影響力に対抗し、テヘランが支援する武装組織が米国の利益にもたらす脅威を制限するためのワシントンの取り組みの一環として、イラクの4つの抵抗組織をテロ組織リストに追加したと発表しました。

国務省の声明によると、この決定は「ヌジャバ運動」、「カタイブ・サイイド・アル・シュハダ」、「アンサールッラー・アル・アウフィヤー運動」、そして「カタイブ・イマーム・アリー（a）」の各組織に適用されます。 米国務省の声明は、これらの組織が米軍とその地域のパートナーの安全を脅かすテロ活動に関与し、米国自身のテロ組織リストにも載っているイランの革命防衛隊「コッズ部隊」と密接に協力していると述べています。 米国務省はまた、過去にも同様の組織、例えば「カタイブ・ヒズボラ」（2009年以来）や「アサイブ・アフル・アル・ハック」（2020年以来）もテロ組織として指定されてきたことを想起させました。これらの組織は、ワシントンの主張によると、イランから財政的および軍事的支援を受け、イラクにおける米軍への血なまぐさい攻撃に関与していました。