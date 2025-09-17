カタールでの作戦後、イスラエルからの攻撃可能性に対するトルコの懸念

アフル・ベイト国際通信社（ABNA）の報道によると、パレスチナ・イスラム抵抗運動（ハマス）の複数の幹部を標的とした、カタールの首都ドーハでのイスラエルによる攻撃は、地域全体に広範な衝撃を与え、トルコがテルアビブとの緊張が急激に高まることに対する懸念を引き起こしました。

フランスの新聞ル・モンドは、ハマスの主要な支援国の一つであるトルコが、敏感な立場にあり、イスラエルがトルコ国内で同様の攻撃を繰り返そうとするのではないかと懸念していると報じました。これは、ドーハとアンカラを行き来するハマスの幹部が多数トルコにいるためです。

イスタンブールからの特派員ニコラ・ブルシエによるレポートで、同紙は、トルコ大統領「レジェプ・タイイップ・エルドアン」が、カタールへの攻撃を迅速かつ強く非難し、これを国際法の明白な違反と見なしたと書きました。

エルドアン大統領はまた、カタールの首長であるシェイク「タミーム・ビン・ハマド・アール・サーニー」に連絡を取り、カタールに対するトルコの完全な支援を強調しました。

トルコの安全保障上の懸念

この文脈で、アル・モニターのウェブサイトでトルコ問題の専門家である「イズジ・アキン」は、この攻撃後、一部のハマスメンバーがトルコでより長い時間を過ごす可能性があると指摘しました。トルコは、ハマスをテロ組織と見なさない唯一のNATO加盟国です。

ル・モンドによると、イスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相と彼の元国防大臣ヨアブ・ガラント（両者とも国際刑事裁判所に指名手配されている）が、ハマスの指導者はその居場所にかかわらず正当な標的であると暗黙のうちに宣言したとき、トルコの指導者たちは計算を再考せざるを得ませんでした。

イスラエル国内治安機関（シャバク）のトップである「ロネン・バー」は、レバノン、カタール、トルコにいるハマスメンバーに警告を発しており、トルコ大統領の反応は厳しかった。エルドアン大統領は、もしそのようなシナリオが起こった場合、イスラエルは高い代償を払うことになると述べました。

トルコは、公式の場や高レベルでかなりの数のハマス幹部を受け入れてきました。

単なる事件を超えた脅威

ル・モンドは、アンカラでは、イスラエルによるカタールへの攻撃は単なる単発の事件ではなく、パレスチナからシリア、リビアに至るまで、トルコが敏感な地域問題で協力している戦略的同盟国に対する直接的な脅威と見なされていると書きました。

アナリストたちは、イスラエルによるドーハへの攻撃は、パレスチナ問題、特にハマスとの関係においてトルコにとって敏感な瞬間であると考えています。ハマスとの近さは、トルコ国内では人気があるものの、今やトルコの国家安全保障に直接的なリスクをもたらしています。

地域情勢の進展とイスラエルの軍事的な緊張の高まりを考慮すると、トルコ政府に近い研究センターからは、イスラエルによる標的化の可能性を真剣に検討するよう求める声が上がっており、これを単なる遠い可能性ではなく、現実の脅威と見なしています。