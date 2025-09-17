ポケベル悲劇の記念日にベイルートで民衆デモ / 負傷者への支援を強調し、イスラエルを裁くよう要求

アフル・ベイト国際通信社（ABNA）の報道によると、レバノン人活動家たちは本日、2025年9月26日水曜日、レバノンの首都で行われた民衆デモで、ポケベル爆破事件の悲劇で数千人のレバノン市民に対して行われた犯罪を理由にイスラエルを裁くよう要求しました。参加者たちは、国際的な正義が、テルアビブが処罰を免れるのを防ぐ唯一の方法であると強調しました。

デモの主催者たちは声明で、レバノン政府に対し、包括的な法的訴訟を準備し、関連する裁判所や司法当局にイスラエルに対する訴状を提出するために、国内および国際的な専門家を利用するよう求めました。彼らは、イスラエルの繰り返しの脅威や侵略から市民を保護することは、政府の最も基本的な義務の一つであると強調しました。

声明はまた、国連の専門家たちが、イスラエル軍の行動が、大量殺害と無差別な恐怖とパニックの創出を目的としたものであり、戦争犯罪であり、国際人道法に対する明白な違反であると確認していることに言及しました。

主催者たちは、このデモはイスラエルとの関係正常化を試みるあらゆる試みに反対するために行われたものであり、犯罪の加害者を裁くというレバノン人の権利を強調しました。彼らは、司法による裁きを求める要求は、いかなる政治的な道とも対立するものではなく、国家および人道的な必要性であると付け加えました。