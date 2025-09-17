  1. Home
シオニスト政権のドローン攻撃、レバノン東部の車両を標的に / 2人が殉教

17 9月 2025 - 22:07
News ID: 1728223
Source: ABNA
アル・マヤディーンは、シオニスト政権に属するドローンがレバノン東部の車両を攻撃したと報じました。

アフル・ベイト国際通信社（ABNA）の報道によると、レバノン南部のアル・マヤディーン特派員は、「イスラエルのドローンが同国東部の車両を攻撃した」と述べました。

アル・マヤディーンは、「シオニスト政権のドローン攻撃は、同国東部のバールベック市東部にあるアル・アシーラ地区を標的にした」と報じました。

このメディアは、「このドローン攻撃で2人が殉教した」と付け加えました。

この件に関するさらなるニュースや情報は、これまで公表されていません。

