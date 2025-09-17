「サモード艦隊」はイスラエルにとって最も重要な課題 / ガザへの世界的な海上運動は続く

アフル・ベイト国際通信社（ABNA）の報道によると、サモード海上艦隊は数日前からガザの海岸に向かって出発しました。この船団は、世界47カ国の人々で構成されています。これらの国々は、これまで抵抗とガザを支援する国々のリストにはありませんでしたが、今日では、占領者である敵からのあらゆるシナリオに備える固い決意を持っています。この艦隊がガザの海岸に向かう最後の海上艦隊ではないことは間違いなく、この船団はいかなる状況でも勝利し、ガザの不当な包囲を打ち破るための他の船団の最前線に立つでしょう。

国際分野の活動家であり、チュニスでサモード艦隊に同行した「アリー・アクバル・サッヤー・タヘリー」は、ABNAの記者とのインタビューで、この艦隊結成の目的、その運命の可能性、そしてシオニスト政権によるガザへの不当な包囲を打ち破るための世界的な運動の継続について語りました。

ABNA: ガザに向かうサモード海上艦隊結成のアイデアは、どのように、どのような人々や国々によって形成されましたか？そして、マドレーヌ号やハンザラ号のような以前の船が拿捕されたにもかかわらず、なぜこのアイデアが再び追求されたのですか？

サモード艦隊結成のアイデアは、ヨーロッパの反戦・人権活動家グループや、北アフリカのパレスチナ支持者によって形成されました。サモード艦隊以前に、ヨーロッパ人たちはすでにハンザラ号とマドレーヌ号の2隻をガザに向けて出発させていました。マドレーヌ号はシオニスト政権のドローンに攻撃され、ハンザラ号の乗組員は逮捕され、船は没収されました。

そのため、これら2隻の船の関係者は、ヨーロッパと北アフリカのパレスチナ支持者と協力して、イスラエルによる不当な包囲を打ち破ることを目的として、ガザに向かう3回目の大規模な海上運動を行うことを決定しました。北アフリカのパレスチナ支持者は、この艦隊の前に、モロッコ、アルジェリア、チュニス、リビア、そして最終的にはエジプト国境まで、陸上船団サモードを派遣していました。しかし、残念ながら、リビアとエジプトの政府は、この陸上船団がシナイ砂漠を越えてエジプト北部のラファ国境に到達し、人々の援助をガザの人々に届けることを許しませんでした。

ガザの包囲を打ち破るためのサモード海上船団は、以前の船団と比較していくつかの特徴と特性を持っています。第一に、この船団に参加している国々の数が以前の船団よりも増え、世界47カ国の人々がこの艦隊に代表として参加しており、また、船の数も約60隻に増えたことで、シオニスト政権が彼らと対峙することをより困難にしています。占領軍の全軍と海軍は、400人から500人に対して骨の折れる対決をしなければならないでしょう。

また、この船団の援助は完全に民衆によるものであり、その背後にはいかなる政府や陣営もありません。新たに結成されたこの陣営は、占領政権が脅威を感じていなかった国々から来ており、これもこの船団の顕著な特徴の一つです。もう一つの特徴は、この船団が世界的なメディアの注目を集めていることです。代替ネットワーク、地元、アラブ、および英語のメディア記者、そしてインフルエンサーたちは、ソーシャルメディアで船団の様子をライブ配信、投稿、ストーリーで共有し、世界中の人々がこの船団の動きを知るようにしています。

ABNA: この艦隊の運命について、あなたはどのように予測していますか？そして、実際にどれだけガザの包囲を打ち破ることができますか？

この船団の運命には2つの状態が考えられます。そのメンバーが逮捕、負傷、殉教するか、またはガザの海岸に到達し、包囲を打ち破ることに成功するかです。どちらの場合でも、船団のメンバーは勝利します。サモード船団がガザの海岸に近づくと、占領政権の海軍は、この船団と戦うために高い代償を払わざるを得なくなります。なぜなら、これらの船に乗っている人々のほとんどはヨーロッパ国籍を持っており、もし彼らに何か不幸が起こった場合、負傷または死亡した場合、シオニスト占領政権は彼らの政府と対立し、政治的およびメディアの圧力にさらされ、世界の世論はこれらの人々の解放に集中するでしょう。これはイスラエル占領政権にとって困難な課題です。このため、シオニストの敵は、この船団を出発地点で攻撃し、そのメンバーを恐怖に陥れようとしました。

もしこの船団が成功し、ガザの海岸に到達すれば、ガザの人々の心に希望を再び灯すでしょう。そして、世界の人々も、連帯と敵に対する圧力によってガザの人々の包囲を打ち破ることができると理解するでしょう。そして、水、食料、薬を人々に届けることができれば、この祝福された出来事は、ガザの人々を敵との戦いにおいて、より決意を固め、希望に満ちたものにするでしょう。

ABNA: イスラエルがこの艦隊を攻撃した場合、この道を続けるためにどのような対策が講じられていますか？そして、次の艦隊はすぐに派遣されますか？

この船団のメンバーは高い士気を持っており、いかなる厳しい対決にも備えていました。彼らは何も恐れておらず、次のように述べていました。「私たちは捕虜になることや命を捧げる覚悟ができています。なぜなら、私たちの血によって世界の人々が目覚めるからです。そして、この艦隊に対して何らかの対応がなされれば、より多くの人権、社会、政治活動家が、大量虐殺と不当な包囲を阻止するために、新しい、より大きな船団としてガザの海岸に向かうでしょう。」

ABNA: 国際活動家として、エジプトの厳重な治安対策があるにもかかわらず、ガザの隣人であるエジプト国民をラファ国境で目覚めさせ、影響を与えること、そしてエジプト国民を目覚めさせ、蜂起させるために、他国に住むエジプト人活動家との関係はどれほど効果的だと思いますか？

エジプト国民や多くの政党、あるいはイスラム主義者やナセル主義者のグループは、昔からイスラエルとの戦いの先駆者でした。しかし、残念ながら、ここ数年、新しいシーシー政権のもと、厳しい状況、経済的圧力、そしてアメリカとイスラエルへの恐怖から、パレスチナ支持者の活動の場は狭められています。エジプト政府はパレスチナを支持する政治的潮流を弾圧し、逮捕しているため、彼らは活動する勇気がありません。また、エジプトの状況は治安が重視されており、エジプト国内からこの船団に対するメディアや言葉での支持を表明した人は限られています。そのため、エジプト国民がラファに向かうことを期待することはできません。したがって、エジプト国民の目覚めと意識、そして軍と政府との協力に取り組むことで、彼らが対策を講じ、不当な包囲を打ち破るようにする必要があります。

ABNA: 最後に、ガザの人々を守るためのイラン国内の民衆的および国際的な活動について、どのようにお考えですか？

イラン国内のパレスチナを支援する民衆およびメディアのグループは、書面およびメディア制作物を通じて、世界のパレスチナの国際的な支持者と連絡を取り、ガザと抵抗を支援するイランの民衆の努力について彼らに知らせる必要があります。なぜなら、世界の人々は、イランの女性が金や宝石を寄付したような、イラン人によるガザやレバノンの人々への民衆の援助について知らないからです。したがって、私たちは、民衆的および国際的な活動、世界のパレスチナ支持者との連絡、そしてガザと抵抗を守るための国際的なイベントへの参加に、より真剣に取り組む必要があります。