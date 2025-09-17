シェイク・ナイーム・カセム：イスラエルは崩壊するだろう / あなたたち負傷者は、イマーム・マフディー（aj）の旗を担う先駆者です

アフル・ベイト国際通信社（ABNA）の報道によると、レバノンのヒズボラ副書記長である「シェイク・ナイーム・カセム」は、レバノンでシオニスト占領政権によって行われたポケベル爆破事件の最初の記念日に際したビデオメッセージで、この作戦で負傷した人々を「洞察の先駆者」および「抵抗の道の真の鼓動」と呼び、彼らの忍耐力を称賛し、彼らの努力は今日、これまで以上に価値があると強調しました。

スピーチの冒頭で、ヒズボラ副書記長は、ポケベル爆破作戦の負傷者や他の負傷者たちを、安全な道を導く光であり、戦いの継続を活気づけるものだと述べました。

これらの負傷者の3つの主要な特徴に言及し、彼は次のように述べました。最初の特徴は、ハズラト・アブルファズル・アル・アッバース（a）のように「傷を癒し、それを乗り越えること」です。2番目は、「未来への希望を持って再び立ち上がる洞察」であり、彼らの目の前に道を明確かつ曖昧でなく保ちます。そして3番目は、シオニストの敵が彼らの能力を無力化しようとした目的とは異なり、「戦場での継続的な存在」です。

シェイク・ナイーム・カセムは、シオニスト政権のこの犯罪の負傷者に語りかけ、次のように付け加えました。「敵はあなたの能力を破壊し、あなたを戦いから排除しようとしましたが、今、あなたはより多くの力とエネルギーをもって戦いに入りました。」

シェイク・ナイーム・カセムは、これらの負傷者が「イスラムの完全なメッセージ」を運び、ウィラーヤ（指導権）とイマーム・ホメイニー（r）とイマーム・ハーメネイーの路線の信奉者であり、イマーム・マフディー（aj）の旗のもとで輝かしい未来を求めていることを強調しました。

ヒズボラ副書記長は、「イスラエルは崩壊すると知っておきなさい。なぜなら、抵抗は解放まで続くからです。そして、この勝利は確実です」と述べました。

このメッセージは、すべての負傷者への挨拶と祈り、そして抵抗の勝利への願いで締めくくられました。